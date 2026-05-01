عبد الرحمن العور يشيد بأداء وتميز الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الصحي الخاص

دبي في الأول من مايو/ وام/ أشاد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بأداء وتميز الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الصحي الخاص، وبمساهمتهم في تعزيز ريادة هذا القطاع الذي يعتبر واحداً من القطاعات الإستراتيجية وذات الأولوية في تحقيق مستهدفات التوطين.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه " مجموعة ميديكلينك - مستشفى المدنية" ترافقه قيادات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك ضمن البرنامج الاحتفالي الشامل الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع شركائها بمناسبة اليوم العالمي للعمال.

وأكد معاليه، خلال لقائه بالمواطنين والمواطنات من العاملين في المستشفى بحضور هايين فان ايك الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات ميديكلينيك الشرق الأوسط ، مواصلة تقديم الدعم للكوادر الإماراتية لتعزيز مشاركتها في وظائف القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تجسدت مجدداً في تمديد برنامج "نافس" حتى العام 2040 ، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية ملف التوطين كواحد من الأولويات الوطنية التي تستهدف تمكين المواطنين والمواطنات وتعزيز تنافسيتهم للمشاركة بفاعلية في التنمية المستدامة للدولة من خلال عملهم وتميزهم في وظائفهم بمختلف القطاعات الاقتصادية.

واطلع خلال الزيارة على بيئة العمل والوظائف التي يشغلها المواطنون والمواطنات والبالغ عددهم 472 موظفا وموظفة والتي تمثل نسبة 12% من إجمالي عدد العاملين في المجموعة، كما اطلع على برامج التدريب ودورها في تعزيز مهارات وتنافسية الموظفين العاملين في المستشفى.

وأشاد معاليه بمجموعة ميديكلينك، وشراكتها الرائدة ومسؤوليتها المستدامة في دعم جهود التوطين، وتعزيز بيئة عمل جاذبة للمواطنين تسهم في تطور كفاءتهم، وترسخ حضورهم وفاعليتهم في القطاع الصحي الخاص.

وتواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة والتعاون مع "نافس" في تنفيذ" برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي"، الذي يتم من خلاله تقديم المنح الدراسية في التخصصات الصحية والمكافآت المالية الشهرية للمواطنين من حملة شهادة الثانوية العامة وصولا إلى توظيفهم في المؤسسات الصحية الخاصة بعد تخرجهم.