"الشارقة للثروة السمكية" تبحث آليات تطوير دعم صيادي الأسماك بالإمارة

الشارقة في الأول من مايو / وام / بحثت هيئة الشارقة للثروة السمكية خلال اجتماعها أمس مع الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في إمارة الشارقة، بحضور سعادة علي أحمد أبو غازيين رئيس الهيئة وعدد من مسؤولي الهيئة ورؤساء وممثلي الجمعيات، سبل توسيع قنوات التنسيق مع الجمعيات ومتابعة احتياجات الصيادين والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لهم.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات والصيادين، واستعرض المقترحات والملاحظات المقدمة من الجمعيات، بجانب بحث آليات تطوير الدعم والخدمات المقدمة للصيادين بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين بيئة القطاع.

ويأتي الاجتماع امتداداً للقاءات الدورية التي تنظمها الهيئة مع الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى دعم الصيادين وتعزيز استدامة الثروة السمكية وتطوير منظومة العمل في هذا القطاع الحيوي.

وأكد سعادة علي أحمد أبو غازيين، أن الاجتماعات الدورية مع جمعيات الصيادين تمثل قناة مباشرة للاستماع إلى احتياجات القطاع ومتابعة تطوير الخدمات المقدمة للصيادين ،مشيراً إلى أن الجمعيات شريك رئيسي في دعم مهنة الصيد وتعزيز استدامتها في الإمارة.