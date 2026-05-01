أذربيجان تستضيف منتدى "WUF13" لمناقشة تحديات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة

باكو في الأول من مايو/ وام / تستضيف أذربيجان الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي "WUF13"، التي ستعقد بمدينة باكو، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو الحالي تحت عنوان "أماكن سكن للجميع: مدن ومستوطنات آمنة ومستدامة" بمشاركة كبار المسؤولين الدوليين وممثلي المنظمات العالمية وخبراء الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري من مختلف بلدان العالم لتبادل الحلول حول أزمة الإسكان العالمية ودفع التقدم نحو مستقبل أكثر شمولية وقدرة على الصمود.

واعتمدت حكومة أذربيجان رسمياً وبدعم كامل من الرئيس إلهام علييف اتفاقية إستراتيجية مع الأمم المتحدة لاستضافة هذه الدورة.

ويُمثّلُ المنتدى الحضري العالمي "WUF13" منصة دولية رفيعة المستوى لمناقشة التحديات الكبرى والحرجة الناجمة عن النمو الحضري العشوائي وتغير المناخ المتسارع.

يذكر أن هذا المنتدى العالمي تأسس عام 2001 من قبل منظمة الأمم المتحدة وتديره وتشرف عليه بشكل مباشر منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف استكشاف وتحليل التأثيرات العميقة للتحضر السريع على المجتمعات المحلية والدولية، والسياسات المناخية ،والاقتصادية والاجتماعية.

وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحديداً الهدف الحادي عشر، يسعى المنتدى بجدية إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومستدامة وقادرة على الصمود حتى عام 2030.

وتؤكد الدراسات والتوقعات الدولية الرصينة أن معظم سكان العالم سيعيش في المناطق الحضرية الى عام 2050، مما يضع ضغوطاً هائلة وغير مسبوقة على البنية التحتية والإسكان والخدمات العامة وهو ما يتطلب حلولاً ابتكارية عاجلة مثل "الأجندة الحضرية الجديدة" التي تروج للمدن الذكية والمستدامة والنقل الأخضر الصديق للبيئة.

وتسعى الأهداف المسطرة لعام 2030 إلى توفير مساكن آمنة وبأسعار معقولة لجميع السكان وتطوير أنظمة نقل مستدامة وشاملة إضافة إلى حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي بكل الوسائل المتاحة.

ويركز المنتدى على تقليل التأثيرات البيئية السلبية للمدن وتحسين جودة الهواء وإدارة النفايات بطرق علمية حديثة مع التأكيد على ضرورة توفير مساحات عامة وخضراء يسهل الوصول إليها من قبل جميع فئات المجتمع، مما يساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والريفية.

وتتضمن هذه الرؤية تقليل الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتقليل الخسائر الاقتصادية المباشرة المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي من خلال تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتطبيق سياسات مرنة في تخطيط المدن والمناطق العمرانية الناشئة.

وتُصنّف هذه الفعالية كأهم منصة إستراتيجية عالمية بعد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "الكوب"، الأمر الذي يبرز دور أذربيجان الريادي المتنامي والقيادي في مجالات التنمية المستدامة والابتكار البيئي وإدارة المدن الحديثة.

ويوفر هذا المنتدى منصة لعرض الإنجازات الوطنية الأذربيجانية في مجالات إعادة البناء والإعمار وتطبيق أحدث معايير البناء المستدام والمدن الذكية، مما يعزز الشراكات الدولية والتعاون الإستراتيجي لمواجهة التحديات المناخية والحضرية في المستقبل القريب والبعيد ويؤكد للعالم أجمع على مكانة مدينة باكو كمركز عالمي مرموق للحوار الحضري البناء والتنمية الشاملة التي تخدم البشرية جمعاء وتساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً للأجيال القادمة في كل مكان.