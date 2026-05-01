9 أندية تتنافس غداً في كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو بدبي

دبي في الأول من مايو/ وام / تنطلق غداً في نادي شباب الأهلي بدبي منافسات النسخة التاسعة من كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، بمشاركة 9 من نخبة أندية وأكاديميات الدولة، في واحدة من أبرز محطات الموسم المحلي.

وتُفتتح المنافسات بالأدوار التمهيدية غداً، على أن تُحسم الألقاب يوم الأحد بإقامة النزالات النهائية، وتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في 4 فئات رئيسية، هي الكبار (فوق 18 عاماً)، والشباب (تحت 18 عاماً)، والناشئون (تحت 16 عاماً)، والأشبال (تحت 14 عاماً).

وتعكس نتائج النسخة الماضية اتساع دائرة المنافسة، بعدما توزعت الألقاب على أربعة أندية مختلفة، حيث توّج نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب فئة الأشبال، ونادي العين بلقب الناشئين، ونادي الجزيرة بلقب الشباب، فيما حصد نادي بني ياس لقب فئة الكبار، في مشهد يجسد تقارب المستويات ويعزز فرص التنافس على اللقب بين مختلف الأندية.

وأكد سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تكتسب أهمية خاصة لكونها البطولة الوحيدة التي تُقام بنظام الفرق، ما يفرض معادلة تنافسية مختلفة تجمع بين الأداء الفردي والعمل الجماعي، فضلاً عن كونها اختباراً حقيقياً لقدرات اللاعبين على إدارة النزالات تحت الضغط وتوظيف مهاراتهم بكفاءة.

وقال إن الأندية تدخل هذه النسخة بدوافع متجددة، حيث يسعى حاملو الألقاب إلى ترسيخ تفوقهم، فيما تتطلع بقية الفرق إلى كسر المعادلة وانتزاع الصدارة، مشيراً إلى أن هذا التوازن في الطموح يمنح البطولة خصوصيتها ويجعلها من أكثر الاستحقاقات المحلية ترقباً.

من جانبه، شدد زايد الكعبي، مدرب نادي العين للجوجيتسو، على أن فريقه يتعامل مع البطولة بعقلية تنافسية محترفة تتجاوز حدود الدفاع عن لقب فئة الناشئين، مؤكداً أن التحضيرات جاءت وفق برنامج مكثف يواكب طبيعة هذا الاستحقاق.

وأوضح أن الاحتفاظ باللقب يتطلب مستوى أعلى من الأداء والتركيز في ظل سعي جميع الفرق إلى المركز الأول، مشيراً إلى أن الفريق يعمل على الظهور بصورة متوازنة في مختلف الفئات، مع التركيز على التفاصيل الفنية التي تصنع الفارق في نزالات تتطلب انضباطاً تكتيكياً عالياً.