"الإمارات الصحية" تنظم جلسات علمية بمناسبة أسبوع تجربة المريض العالمي

دبي في الأول من مايو/ وام / نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جلسات علمية طبية بمناسبة أسبوع تجربة المريض العالمي، الذي يقام خلال الفترة من 27 أبريل إلى 1 مايو من كل عام، وذلك تحت شعار "الأسرة ..نبض الرعاية".

حضر الجلسات سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وشارك فيها نخبة من القيادات الصحية والخبراء والمختصين، في خطوة تعكس التزام المؤسسة بتعزيز تجربة المتعاملين وتطوير نماذج الرعاية الصحية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، أن هذه الفعالية تأتي في إطار رؤية إستراتيجية متكاملة تهدف إلى إعادة تعريف تجربة المريض من منظور أكثر شمولاً، يرتكز على تعزيز دور الأسرة كشريك أساسي في رحلة العلاج، مشيراً إلى أن هذا التوجه ينسجم مع توجهات الدولة وإعلان عام 2026 عاماً للأسرة، ويعكس التزام المؤسسة بتطوير نماذج رعاية صحية أكثر تكاملاً واستدامة، تقوم على تعزيز النتائج الصحية والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضحت الدكتورة عائشة النعيمي، رئيسة قسم تجربة المريض في إدارة الجودة بالمؤسسة، أن الفعالية شكلت منصة معرفية وتفاعلية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجال تجربة المريض، لافتة إلى أن تعزيز مشاركة الأسرة في مسار الرعاية يسهم بشكل مباشر في تحسين النتائج العلاجية وزيادة رضا المتعاملين.

وأضافت أن البرنامج العلمي المصاحب للفعالية يركز على إبراز دور الأسرة في دعم رحلة المريض، من خلال استعراض تجارب واقعية وطرح حلول عملية قابلة للتطبيق ضمن بيئات العمل الصحية المختلفة.

وتضمن برنامج الفعالية جلسات علمية تناولت محاور متعددة، ركزت على تكامل أدوار الرعاية وتحسين تجربة المريض، وعرض تجارب واقعية وقصص نجاح تعكس تأثير الدعم الأسري في تحقيق نتائج علاجية إيجابية، ومفاهيم متقدمة في تصميم تجربة المريض، وتوظيف التغذية الراجعة في تطوير الخدمات، إلى جانب طرح نماذج تطبيقية ومبادرات مبتكرة من منشآت المؤسسة، تعكس التحول نحو نموذج رعاية صحية أكثر إنسانية وشمولاً، يدمج الأبعاد النفسية والاجتماعية ضمن منظومة تقديم الخدمة.

وشهدت الفعالية تكريم عدد من الكوادر الصحية ضمن مبادرة "كن ذا أثر"، تقديراً لجهودهم في تقديم رعاية إنسانية متميزة تعزز تجربة المرضى وأسرهم.

ومن المبادرات التي تم تسليط الضوء عليها، مبادرة "أرمس" التي تركز على تمكين المرضى من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة علاجهم عبر توفير معلومات واضحة ومبسطة لهم، ومبادرة "جسور" التي توفر مجموعات دعم تفاعلية للمرضى وأسرهم تحت إشراف مختصين، بما يسهم في تحسين الصحة النفسية وتعزيز الالتزام بالخطة العلاجية، ومبادرة "سلامتك" التي تقدم دليلاً إرشادياً مبسطاً للمرضى في الأقسام الداخلية، يوضح حقوقهم وواجباتهم وإجراءات السلامة داخل المنشآت الصحية.

وشمل البرنامج كذلك استعراض دور المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم كمنصة مؤسسية لنقل تجاربهم وآرائهم والمساهمة في تطوير الخدمات، إلى جانب منظومة الخدمات الرقمية، مثل التطبيقات الذكية والتطبيب عن بعد، التي تسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وتحسين رحلة المتعامل، ضمن توجه متكامل يعزز كفاءة تقديم الخدمة ويرتقي بتجربة المريض.

وتأتي هذه الفعالية تأكيداً على التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بمواصلة تطوير تجربة المريض وفق نهج مؤسسي متكامل، يعزز الشراكة مع الأسرة، ويرتقي بجودة الخدمات الصحية، بما يسهم في تحقيق الاستراتيجيات الصحية الوطنية، وترسيخ نموذج رعاية يضع الإنسان في قلب الاهتمام.