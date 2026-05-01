"جمعية الصحفيين" تعقد جمعيتها العمومية العادية وتستعرض مقترحات لتطوير العمل المؤسسي

دبي في الأول من مايو/ وام / عقدت جمعية الصحفيين الإماراتية، اجتماع جمعيتها العمومية العادية "عن بعد"، حيث جرى اعتماد التقريرين المالي والإداري لعام 2025، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات الهادفة إلى تطوير العمل المؤسسي.

وافتتحت سعادة فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، الاجتماع بحضور سعيد المهيري، رئيس قسم الرقابة والتفتيش، ومساعد البلوشي، مفتش الرقابة والامتثال في هيئة تنمية المجتمع بدبي.

وتضمن جدول الأعمال عرض محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، واستعراض التقريرين الإداري والمالي لعام 2025، إضافة إلى خطة العمل والبرامج المقترحة لعام 2026، والميزانية التقديرية.

وأكدت فضيلة المعيني، اعتزاز الجمعية بكونها جزءاً فاعلاً من حملة "فخورين بالإمارات"، التي تجسد عمق الانتماء الوطني والولاء للقيادة الرشيدة، مشيدة بدعم وزارة تمكين المجتمع، لإطلاق "صندوق تمكين مؤسسات النفع العام".

وثمنت دعم هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، في دعم وتنظيم أعمال الجمعية.

وأوضحت أن الجمعية نفذت خلال عام 2025 نحو 200 فعالية ونشاط، شملت 81 مشاركة محلية و21 مشاركة خارجية، و17 اتفاقية ومذكرة تفاهم، و25 فعالية ونشاطاً، و19 اجتماعاً واستقبالاً، و14 زيارة ميدانية، و13 جلسة حوارية، و10 تكريمات.

وأشارت إلى أن هذه الأنشطة تنوعت بين دورات تدريبية متخصصة، وندوات ثقافية واجتماعية، وجلسات نقاش مهنية، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، بما يعكس حيوية المشهد الإعلامي في الدولة ويسهم في تعزيز الوعي المهني والمجتمعي.

واستعرض الاجتماع التقرير المالي، متضمناً الإيرادات والمصروفات، حيث تمت المصادقة على التقريرين المالي والإداري لعام 2025، كما تم اختيار مدقق الحسابات للعام الجاري وفق الإجراءات المعتمدة.

وأقر الأعضاء عقد جمعية عمومية غير عادية، بإشراف هيئة تنمية المجتمع، لمناقشة مدة رئاسة مجلس الإدارة، حيث طُرحت مقترحات لتحديدها بين 3 و4 سنوات، تمهيداً لعرضها للتصويت، إضافة إلى مناقشة تعديلات على بعض بنود النظام الأساسي.

وفي بند ما يستجد من أعمال، ناقش الحضور عدة مقترحات من بينها تفويض مجلس ادارة الجمعية بإسقاط عضوية الأعضاء غير الملتزمين بسداد الاشتراكات لمدة تزيد على سنتين، وفقاً للنظام الأساسي.