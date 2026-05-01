"نسائية دبي" تحتفي باليوم العالمي للعمال تقديرا لجهودهم في دعم مسيرة التنمية

دبي في الأول من مايو/ وام / نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي متمثلة في "فريق بهجة" فعالية مجتمعية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للعمال وذلك تقديرا لدور العمال وجهودهم المتواصلة في دعم مسيرة التنمية والبناء وتجسيداً لقيم التقدير الإنساني التي تحرص عليها الإمارات.

وجاءت الفعالية في إطار مواكبة احتفاء الإمارات بهذه المناسبة العالمية تحت شعار "أسرة واحدة.. وطن واحد" تأكيداً على مكانة العمال كشركاء أساسيين في مسيرة الإنجاز والتنمية المستدامة.

وتضمن البرنامج تنظيم مسابقات ترفيهية وثقافية وتقديم هدايا رمزية للعمال إلى جانب توزيع وجبات غداء في لفتة تقديرية هدفت إلى إدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم وتعزيز روح التواصل المجتمعي معهم.

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي أن الاحتفاء بالعمال يعكس القيم الأصيلة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي والمتمثلة في احترام الإنسان وتقدير جهوده مهما كان موقعه أو طبيعة عمله.

وقالت إن هذه المناسبة تمثل فرصة للتعبير عن الامتنان لفئة أسهمت بإخلاص في بناء المشاريع وتطوير البنية التحتية ودعم النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

وأضافت أن فريق بهجة يحرص من خلال مبادراته المجتمعية على ترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز التلاحم بين مختلف فئات المجتمع وتعزيز جودة حياة الموظفين مشيرة إلى أن سعادة العامل وتقديره تمثلان جزءاً أساسياً من بيئة العمل الإيجابية والمجتمع المتماسك.

ولاقت الفعالية تفاعلاً واسعاً من العمال الذين عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة الإنسانية مؤكدين أن مثل هذه اللفتات تعكس روح التسامح والتقدير التي تتميز بها دولة الإمارات وحرص مؤسساتها المجتمعية على نشر قيم الخير والتكافل.