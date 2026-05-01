مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تشارك بمعرض تورينو الدولي للكتاب في إيطاليا

دبي في الأول من مايو/ وام / تشارك مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في فعاليات معرض تورينو الدولي للكتاب 2026 أحد أبرز الأحداث المعرفية والفكرية في أوروبا والذي يُعد منصة عالمية تجمع صنّاع المعرفة والأدباء والناشرين من مختلف أنحاء العالم.

وتُعد هذه المشاركة الثانية للمؤسَّسة في المعرض وتأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز حضورها العالمي وترسيخ دورها في دعم إنتاج ونشر المعرفة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتهدف المؤسسة من خلال المشاركة إلى توسيع نطاق مبادراتها المعرفية وتسليط الضوء على مشاريعها الرائدة التي تعنى بتطوير المحتوى المعرفي وترسيخ ثقافة القراءة إلى جانب استعراض مجموعة من أبرز إصداراتها في مجالات الأدب والبحث العلمي والترجمة بما يعكس إسهاماتها في إثراء المشهد الفكري والمعرفي.

وقال سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إن المشاركة في معرض تورينو الدولي للكتاب تعكس الحرص الدائم على الحضور الفاعل في المحافل الفكرية العالمية بما يتيح تنمية الحوار المعرفي وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات الدولية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات إنتاج المعرفة ونشرها.

وأضاف أن هذه المشاركة فرصة لتسليط الضوء على مبادرات المؤسسة ومشاريعها بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للإنتاج المعرفي والابتكار.

وفي جناحها بالمعرض تقدم المؤسسة تجربة معرفية متكاملة لزوار الحدث من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والجلسات الحوارية التي تجمع نخبة من المفكرين والخبراء بما يسهم في دعم التبادل الحضاري وبناء جسور التواصل المعرفي بين مختلف الشعوب وترسيخ قيم الانفتاح والتعاون الفكري.

كما تستعرض المؤسَّسة أبرز مبادراتها ومشروعاتها بما في ذلك البرامج الهادفة إلى تمكين الكفاءات ودعم الابتكار وتطوير رأس المال البشري بما يتماشى مع رؤيتها في بناء مجتمع قائم على المعرفة واقتصاد مستدام.