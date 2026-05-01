"إسلامية دبي" تفتح باب التسجيل بمبادرة "في كل بيت حافظ"

دبي في الأول من مايو/ وام / أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن فتح باب التسجيل في مبادرة "في كل بيت حافظ" وذلك اعتبارا من اليوم وحتى 15 مايو 2026 ولمدة أسبوعين في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق تعليم القرآن الكريم وترسيخ حضوره في البيوت والمجتمع.

وتأتي هذه المبادرة ضمن منظومة تعليمية متكاملة تعتمد على مسارات مرنة تراعي احتياجات مختلف الفئات بما يتيح لكل فرد اختيار النمط التعليمي الأنسب له سواء من خلال التعلم عن بُعد أو الحضوري وفق منهجية متدرجة وميسّرة تسهم في تحقيق الاستدامة في الحفظ والتلاوة.

وتهدف المبادرة إلى تمكين أفراد المجتمع من تعلّم وحفظ القرآن الكريم عبر مسارات تعليمية مدروسة بما يعزز من نشر القيم الإسلامية وترسيخ العلاقة بكتاب الله وصولاً إلى تحقيق رؤيتها الطموحة بأن يكون في كل بيت حافظ واحد على الأقل.

وتستهدف المبادرة جميع أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية بما في ذلك المواطنين والمقيمين وكبار المواطنين وأصحاب الهمم في إطار نهج شمولي يعزز من فرص المشاركة المجتمعية ويضمن وصول الخدمة إلى الجميع.

وأكدت الدائرة أن التسجيل متاح للجميع خلال الفترة المحددة عبر موقعها الالكتروني iacad.gov.ae داعية أفراد المجتمع إلى المبادرة بالالتحاق والاستفادة من هذه الفرصة النوعية التي تعكس التزامها بتعزيز التعليم القرآني وتوسيع أثره في المجتمع.