شرطة دبي تحتفي باليوم العالمي للعمال

دبي في الأول من مايو / وام / احتفت القيادة العامة لشرطة دبي باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، من خلال فعالية مجتمعية وإنسانية تؤكد التزامها بإسعاد فئات المجتمع كافة، وتقديرها لدور العمال في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

حضر الفعالية العميد عبدالرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد عبدالله حسن مفتاح، نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إلى جانب عدد من الضباط ومديري الإدارات الفرعية والأفراد والعمال.

ونُظمت الفعالية من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للدعم اللوجستي، في إطار جهود تكاملية لتعزيز بيئة عمل إيجابية تقوم على التقدير والاحترام، وتدعم توجهات شرطة دبي في ترسيخ مجتمع متماسك.

وأكد العميد عبدالرحمن الشاعر أن احتفال شرطة دبي بيوم العمال العالمي يأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيم العدالة والمساواة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً بهذه الفئة من خلال المبادرات الإنسانية والبرامج التوعوية التي تهدف إلى ضمان حقوقهم وصون كرامتهم.

وقال العميد عبدالله حسن مفتاح إن الموارد البشرية في شرطة دبي تعمل وفق إستراتيجيات متقدمة تهدف إلى الارتقاء برفاهية العاملين وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، بما يسهم في رفع مستويات الإنتاجية والرضا الوظيفي.

وتضمنت الفعالية أنشطة ترفيهية وتفاعلية بمشاركة مشروع “استوديو الصناع” الذي تديره المهندسة موزة السبوسي، إلى جانب مشاركة الطفل ماجد عمر المعروف بلقب “شيخ السعادة”، الذي وزع الورود على العمال تعبيراً عن الامتنان لجهودهم.