"موارد عجمان" تبنى أفضل الممارسات العالمية في تطوير الأنظمة والعمليات

عجمان في الأول من مايو/ وام / أعلنت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان عن تجديد خمس مواصفات دولية، إلى جانب حصولها على مواصفة جديدة في مجال إدارة المشاريع، في خطوة تعكس التزامها بتطبيق أفضل المعايير العالمية في مجالات الجودة والحوكمة واستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والمرونة المؤسسية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار سعي الدائرة إلى تعزيز منظومة العمل المؤسسي وفق أسس متكاملة ترتكز على الجودة الشاملة، ورفع كفاءة إدارة المشاريع، وتعزيز جاهزية واستدامة الأعمال، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

وشمل الإنجاز الحصول على مواصفة إدارة المشاريع (ISO 21502:2020)، إلى جانب تجديد مواصفات نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، وإدارة شكاوى المتعاملين (ISO 10002:2018)، وإدارة المخاطر (ISO 31000:2018)، ونظام إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301:2019)، والمرونة المؤسسية (ISO 22316:2017).

وأكد أحمد السويدي، مدير مكتب الإستراتيجية والمستقبل بالدائرة أن هذا الإنجاز يعكس نضج المنظومة المؤسسية وتكاملها، وحرص الدائرة على تبني أفضل الممارسات العالمية في تطوير الأنظمة والعمليات، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسخ ثقافة التميز المؤسسي.

وأضاف أن الحصول على مواصفة جديدة في إدارة المشاريع يمثل خطوة نوعية تدعم تعزيز قدرات الدائرة في التخطيط والتنفيذ الفعّال للمشاريع، بما يواكب متطلبات المستقبل ويسهم في تحقيق قيمة مضافة مستدامة للجهات الحكومية في الإمارة.

ويجسد هذا الإنجاز التزام دائرة الموارد البشرية بمواصلة تطوير منظومتها المؤسسية وتطبيق أنظمة إدارية متقدمة تعزز جودة الخدمات ورضا المتعاملين، وتدعم الحوكمة الفعّالة، بما يرسخ مكانتها كجهة رائدة في إدارة رأس المال البشري على مستوى الإمارة.