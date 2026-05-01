تفاهم بين "محمد بن راشد للتعليم الخاص" و"أبولونيا وسينرجي" لرعاية أطفال التوحد

أبوظبي في الأول من مايو / وام / وقع مركز محمد بن راشد للتعليم الخاص مذكرة تفاهم مع مراكز أبولونيا وسينرجي لطب الأسنان، بهدف تعزيز صحة الفم لدى الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد.

وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة لبناء منظومة متكاملة للرعاية الصحية الفموية، ترتكز على أحدث الممارسات العلمية والمعايير العالمية، وتسهم في تحسين جودة حياة الأطفال من أصحاب الهمم، وتطوير الخدمات الصحية المتخصصة.

جاء ذلك خلال مؤتمر علمي عقد في أبوظبي، تحت عنوان “تعزيز رفاهية مرضى التوحد في صحة الفم وبناء خدمات صحية شاملة”، تناول أبرز التحديات المرتبطة بعلاج أطفال التوحد داخل العيادات السنية، إلى جانب استعراض إستراتيجيات التواصل الفعّال معهم، وفهم الجوانب الحسية التي تؤثر على تجربتهم العلاجية.

وأكد المؤتمر أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الصحي والتعليمي، لضمان استدامة هذه المبادرات وتحقيق أثر طويل الأمد يعود بالنفع على الأطفال وأسرهم والمجتمع ككل.

وقال الدكتور ياسر حاج حميد، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة "أبولونيا وسينرجي" إننا ننظر إلى هذه الشراكة كنقطة تحول مهمة في تطوير خدمات الرعاية الصحية الموجهة لأطفال التوحد، ونعمل من خلال هذه المبادرة على بناء نموذج متكامل يجمع بين الخبرة الطبية والمعرفة العلمية والتأهيل المتخصص، بما يضمن تقديم خدمات صحية فموية قائمة على أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن هذه الشراكة ستركز على تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، وتعزيز البحث العلمي، وتطوير مهارات الكوادر الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية فموية متقدمة، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين ومقدمي الرعاية.