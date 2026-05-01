رئيس اتحاد التنس: فوز لاعبة إماراتية ببطولة "شكودرا" يعكس تقدم الرياضة النسائية بالدولة

دبي في الأول من مايو/ وام / أكد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس والبادل أن تتويج لاعبة الإمارات سعيدة إسماعيل بلقب بطولة شكودرا المفتوحة تحت 18 عاما، التي أقيمت في ألبانيا بإشراف الاتحاد الدولي للتنس الإنجاز يعكس تطور الرياضة النسائية في الدولة، ويجسد ثمار دعم المواهب الشابة وتمكينها للمنافسة في المحافل الدولية.

وأعرب عن فخره بما حققته اللاعبة، وتمنياته لها بمواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات التي ترفع علم الدولة.

وكانت سعيدة إسماعيل قد حسمت اللقب بعد فوزها في المباراة النهائية على الإيطالية فرانشيسكا فوزيو، المصنفة الخامسة، بمجموعتين دون رد (7-6) و(6-3)، بعد أداء فني مميز طوال منافسات البطولة.

ويعد هذا التتويج الأول لها على صعيد الفردي في بطولات الاتحاد الدولي، ويأتي امتداداً لنتائجها الأخيرة، بعد حصولها على المركز الثاني في منافسات الزوجي ببطولة الاتحاد الأوروبي تحت 16 سنة مطلع أبريل الماضي.

وشدد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على التزام اتحاد الإمارات للتنس والبادل بدعم وتطوير المواهب من الجنسين، عبر برامج إعداد متكاملة تستهدف مختلف المراحل السنية، بما يسهم في بناء جيل قادر على تمثيل المنتخبات الوطنية وتحقيق إنجازات مستدامة.

وأعربت اللاعبة عن سعادتها بالتتويج، مؤكدة أن الفوز يمثل محطة مهمة في مسيرتها، وحافزاً لمواصلة التطور وتحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات المقبلة.