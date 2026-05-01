الجمعية العمومية لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد تعتمد خطط 2026

العين في الأول من مايو/ وام / ناقش مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي وجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للعام المنتهي 2025 برئاسة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان إنجازات العام الماضي واعتمد خطط وبرامج المرحلة القادمة، في إطار تعزيز العمل المؤسسي وترسيخ دوره المجتمعي.

حضر الاجتماع الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي والشيخة موزة بنت محمد بن خالد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل وممثلين من دائرة تنمية المجتمع وأعضاء المركز والجمعية.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، في كلمتها أن العمل المجتمعي لا يُقاس بعدد الأنشطة، بل بعمق أثره واستدامته، وبقدرته على التحول إلى قيمة راسخة في وجدان المجتمع.

وأوضحت أن انعقاد الاجتماع يأتي في سياق مرحلة دقيقة، تزامنت مع التحديات التي واجهتها الدولة، مؤكدة أن ذلك لم يمنع الإمارات من الاستمرار في ترسيخ قيمها، والاحتفاء بعام الأسرة 2026، الذي يعكس جوهر الرؤية الإماراتية القائمة على أن الأسرة هي الأساس في بناء الإنسان، ومنطلق التماسك المجتمعي والاستقرار القيمي.

واستعرضت ملامح الإنجاز خلال عام 2025، مشيرة إلى أن مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية حرصت على تقديم برامج ومبادرات قريبة من المجتمع، تسهم في تعزيز المعرفة وترسيخ القيم وفتح آفاق أوسع أمام الأجيال للتعلم والمشاركة، مؤكدة أن هذه الجهود تمثل امتدادًا لإرث أصيل من العطاء، يستمد قوته من قيم المجتمع الإماراتي ونهجه في خدمة الإنسان.

وفي سياق أعمال الاجتماع، تم استعراض جدول الأعمال الذي شمل أخذ النصاب القانوني، وكلمة دائرة تنمية المجتمع، ومراجعة محضر الاجتماع السابق، إلى جانب عرض التقرير الإداري وأعمال مجلس الإدارة لعام 2025، ومناقشة برامج النشاط وخطة العمل لعام 2026، واعتماد مشروع الميزانية، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، إضافة إلى اختيار مدقق الحسابات ومناقشة المقترحات وما يستجد من أعمال.

وأكد الاجتماع أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات، ومواصلة العمل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتعزيز الأثر المجتمعي المستدام، انسجامًا مع رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل قائم على الإنسان والمعرفة والتلاحم المجتمعي.