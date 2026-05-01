مجلس متعاملي "الإمارات للدواء" يناقش تطوير الخدمات التسويقية

دبي في الأول من مايو/ وام / عقدت مؤسسة الإمارات للدواء اجتماع مجلس المتعاملين، بمشاركة عدد من الشركاء والمتعاملين، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التواصل المستمر وإشراك المتعاملين في تطوير وتحسين الخدمات، بما يواكب أفضل الممارسات الحكومية ويرتقي بتجربة المستخدم.

وناقش المجلس خاصية "تعيين أكثر من منشأة صيدلانية" ضمن خدمات الموافقات التسويقية، والتي تهدف إلى تمكين أصحاب حق التسويق من تعيين أكثر من منشأة صيدلانية لاستيراد وتوزيع المنتجات الدوائية، بما يسهم في تعزيز توفر المنتجات الطبية في الدولة ودعم منظومة الأمن الدوائي.

وضم الاجتماع ممثلين عن وكلاء المصنعين المحليين والمستودعات الطبية والمكاتب التسويقية، حيث تم استعراض آلية تطبيق الخدمة وتوضيح إجراءاتها، إلى جانب مناقشة سبل تسهيل استخدامها بما يضمن كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات.

ويأتي انعقاد المجلس في إطار ت وجه المؤسسة إلى إشراك المتعاملين في تقييم التحديثات الجديدة على خدمات الموافقات التسويقية، والاستفادة من مرئياتهم وملاحظاتهم بما يعزز الشفافية، ويدعم تطوير الخدمات بشكل مستمر، ويرفع من كفاءة الإجراءات التنظيمية، ويضمن توافقها مع الاحتياجات التشغيلية والتنظيمية للمتعاملين، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024، الذي يحدد التزامات أصحاب حق التسويق (MAHs)، ومنها تعيين ما لا يقل عن منشأتين صيدلانيتين لاستيراد الأدوية المسجلة، ومنشأة واحدة على الأقل لتوزيعها، بما يعزز من تكامل واستدامة منظومة الإمداد.