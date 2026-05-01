"الشارقة الرياضي" يطلق برنامج تطوير مهارات كرة السلة في الأندية

الشارقة في الأول من مايو/ وام / أطلق مجلس الشارقة الرياضي أولى فعاليات برنامج "تطوير المهارات" للاعبي كرة السلة في أندية الإمارة، الذي تشرف عليه إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وذلك من خلال تنظيم أول تجمع مخصص لفئة البراعم "ب" في صالة نادي مليحة الثقافي الرياضي.

وشهد التجمع مشاركة 55 لاعباً يمثلون أربعة أندية هي مليحة والبطائح والمدام والذيد، وتضمن إقامة مباريات تنافسية بنظام "3 ضد 3" في أجواء اتسمت بالحماس والروح الرياضية.

ومن المقرر تنظيم تجمعات أخرى خلال شهر مايو الحالي لبقية الفئات، وهي البراعم "أ" والأشبال والناشئون، بمشاركة خمسة أندية إضافية، ليصل إجمالي عدد الأندية المشاركة إلى تسعة أندية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات الأساسية لدى اللاعبين في المراحل العمرية المبكرة، في إطار جهود مجلس الشارقة الرياضي لتطوير قاعدة اللعبة في الإمارة، وإعداد جيل رياضي وفق منهجية تدريبية حديثة، بما يسهم في تحقيق الإنجازات مستقبلاً باسم الإمارة.