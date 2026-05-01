"مركز عجمان X" ينظم ملتقى الملكية الفكرية 2026 بالتعاون مع "وزارة الاقتصاد"

عجمان في الأول من مايو/ وام / نظم مركز عجمان X التابع لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، ملتقى الملكية الفكرية لعام 2026 تحت عنوان "الابتكار يبدأ من الأسرة، دور الملكية الفكرية في بناء مستقبل مستدام"، بدورته الثالثة، تزامنًا مع عام الأسرة، واحتفاءً باليوم العالمي للملكية الفكرية.

ويهدف الملتقى إلى تأكيد أهمية الملكية الفكرية في تعزيز الابتكار وحماية الحقوق، وتعزيز المساهمات الفريدة للمبتكرين الذين يستخدمون إبداعاتهم لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، انسجامًا مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الإمارة، وبما يتواءم مع الهدف الاستراتيجي لتطوير حاضنات وبرامج لدعم البحث والابتكار.

حضر الملتقى سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، وسعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والدكتور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، والشيخة الدكتورة نورة حميد النعيمي مستشار ابتكار ومدير مركز عجمان X، بمشاركة واسعة من الموظفين والجهات المعنية بالابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية.

واستضاف الملتقى نخبة من المتحدثين ذوي الخبرة الواسعة والريادة في المجال الحيوي، وهم مروة حسين الهرمودي رئيس قسم تسجيل وفحص الملكية الصناعية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وإيمان السلمان رئيس قسم الملكية الفكرية بجمارك الشارقة، وروية حمد الجنيبي رئيس قسم توعية الأعمال بالإنابة، والمستشار محمد بكر عضو جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والدكتور حمادة عبدالعاطي عضو جمعية الإمارات للملكية الفكرية وعضو مجلس إدارة الرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية، وأدارت الجلسة الحوارية فاطمة جمعة الحمادي.

وأكدت الشيخة الدكتورة نورة حميد النعيمي، أن تعزيز منظومة الملكية الفكرية ركيزة أساسية في دعم الابتكار وحماية الإبداع، مشيرةً إلى حرص الدائرة على احتضان المبدعين والمبتكرين وتوفير بيئة محفزة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات واقعية، موضحةً أن الدائرة تنفذ العديد من المشاريع والمبادرات الرائدة التي تعزز ثقافة الابتكار، وذلك من خلال التعاون والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كبيئة داعمة للإبداع والمعرفة.

وقالت، إن انعقاد الملتقى يأتي في ظل عام الأسرة، الذي يعزز دور الأسرة باعتبارها النواة الحاضنة للإبداع، مشددة على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات لدعم الابتكار وتمكين المبدعين، وبناء بيئة معرفية مستدامة تحتضن الأفكار وتطورها.

وفي السياق ذاته، أوضح سعادة الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، أن شعار هذا العام يجمع بين الملكية الفكرية والرياضة، بما يعكس ارتباط مفهوم الإبداع بمختلف القطاعات الحيوية، ويؤكد أن حماية الفكر لا تقتصر على مجال واحد، بل تمتد لتشمل الرياضة والثقافة والاقتصاد وغيرها من المجالات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتزامن مع عام الأسرة، بما يعزز تكامل الرسائل الوطنية الهادفة إلى بناء مجتمع مبتكر، قائم على المعرفة، وداعم للإبداع في مختلف مجالات الحياة.

وتضمنت الجلسة الحوارية عدة محاور رئيسية، من أبرزها توضيح دور الأسرة باعتبارها نقطة انطلاق للابتكار، وبيئة محفزة وداعمة لتنمية الأفكار الإبداعية، إضافة إلى إبراز كيفية إسهام الأسرة في حماية الإبداع ورعايته منذ المراحل الأولى.

وأكدت الجلسة أهمية تعزيز الوعي الأسري بدوره في دعم الابتكار، وتكامل الجهود بين الأسرة والمؤسسات المعنية لبناء بيئة مستدامة تحتضن المبدعين وتمكّنهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مؤثرة.