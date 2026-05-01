شرطة الشارقة تستعرض مع الدوائر الحكومية خطط استمرارية الأعمال والطوارئ

الشارقة في الأول من مايو/ وام / عقدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جلسة حوارية مع دوائر حكومة إمارة الشارقة وهيئاتها المطبّقة لنظام استمرارية الأعمال بهدف استعراض نظام إدارة الأحداث الأمنية والبرنامج الإلكتروني الخاص باستمرارية الأعمال، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث بشرطة الشارقة إلى جانب استعراض الإجراءات المعتمدة في هذا المجال الحيوي.

حضر الجلسة العميد خالد سعيد بوزنجال نائب مدير عام الإدارة العامة للوقاية والسلامة والعقيد أحمد السويدي مدير إدارة استمرارية الأعمال والعقيد محمد غبار مدير إدارة الأزمات والكوارث إضافة إلى رؤساء فرق استمرارية الأعمال في الجهات الحكومية المشاركة.

وأكد العميد خالد بوزنجال أهمية هذه اللقاءات الحوارية في ترسيخ مفاهيم التكامل المؤسسي وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات بما يدعم تطوير منظومة استمرارية الأعمال ويرتقي بمستوى الجاهزية المؤسسية انسجاماً مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وضمان استدامة الخدمات الحيوية في مختلف الظروف.

واستعرضت الجلسة آليات نظام استمرارية الأعمال ومتطلبات تفعيله وتطبيقه إلى جانب مناقشة أبرز فرص التحسين والتطوير واستعراض الخطط المعتمدة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية بكفاءة وفاعلية فيي مختلف الظروف كما سلّطت الضوء على آليات التنسيق والتكامل المشترك بين الجهات الحكومية بما يسهم في توحيد الجهود وتسريع وتيرة الاستجابة للأزمات وتعزيز كفاءة إدارة الحالات الطارئة بما يضمن استدامة الأعمال واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.