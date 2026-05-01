سالك وتعاونية الاتحاد تنظمان فعالية تكريم للعمال بمناسبة اليوم العالمي للعمال

دبي في الأول من مايو/ وام / نظمت شركة سالك المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي بالتعاون مع تعاونية الاتحاد فعالية مجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للعمال لتكريم عمال التعاونية تقديرا لجهودهم ودورهم الحيوي في دعم مسيرة النجاح والتميز في قطاع تجارة التجزئة وذلك في إطار حرص الجانبين على ترسيخ ثقافة التقدير وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه الكوادر العاملة.

وتأتي المبادرة انسجاما مع التزام سالك وتعاونية الاتحاد بدعم الفئات العاملة وتسليط الضوء على إسهاماتها في الحفاظ على استمرارية العمليات اليومية وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المجتمع بما يعكس نهجا مؤسسيا يقوم على تقدير الإنسان باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية.

ويؤكد هذا التكريم أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية لدعم العمال وتعزيز مكانتهم كشركاء أساسيين في مسيرة التنمية بما يعزز استدامة الإنجازات في مختلف القطاعات.