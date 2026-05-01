وزارة الحرب الأمريكية تتعاقد مع سبع شركات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات سرية

واشنطن في الأول من مايو / وام / أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن توقيع اتفاقيات مع سبع شركات تكنولوجيا تتيح لها استعمال برامجها للذكاء الاصطناعي في عمليات سرية تشمل تخطيط المهام وتحديد أهداف الأسلحة وذلك في إطار سعيها لتنويع شركات الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة العسكرية.

وقال "البنتاغون" في بيان إن الشركات التي اتفقت معها هي "سبيس إكس"، الشركة الأم لمختبر الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي"، و"أوبن إيه آي"، و"غوغل"، و"إنفيديا"، و"ريفليكشن"، و"مايكروسوفت"، وشركة "إيه دبليو إس" التابعة لشركة "أمازون" والمتخصصة في الحوسبة السحابية.

وأضاف البيان إن هذه الشركات، التي يعمل بعضها ​بالفعل مع البنتاجون، سيتم ⁠دمجها في بيئات الشبكات التابعة للبنتاجون بمستويي التأثير السادس والسابع، ⁠وهي مستويات متعلقة بالتصنيف الأمني، مما يتيح زيادة استخدام الجيش لمنتجاتها.

-خلا-.