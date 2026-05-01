ألمانيا تبدأ تطبيق خفض ضريبة الوقود شهرين لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار على المستهلكين

برلين في الأول من مايو/ وام / أعلنت ألمانيا اليوم، بدء تطبيق خفض مؤقت لضريبة الطاقة على البنزين والديزل لمدة شهرين، بهدف تخفيف الارتفاع الحاد في أسعار الوقود على المستهلكين جراء تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.

ودعت كاثرينا رايخه وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، شركات النفط بتمرير خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل كاملا إلى المستهلكين.

ووفقا لقانون تعديل الضريبة المؤقت انخفضت أسعار الوقود بنحو 17 سنتا لكل لتر.

ووفق نادي السيارات الألماني، انخفض سعر بنزين "سوبر إي 10" بمقدار 10.7 سنت مقارنة باليوم السابق، ليصل إلى 1.976 يورو للتر، فيما تراجع سعر الديزل بمقدار 10.4 سنت ليبلغ 2.063 يورو للتر.

وكان المجلس الاتحادي اعتمد في 24 أبريل الماضي خفض معدلات ضريبة الطاقة على الديزل والبنزين لمدة شهرين اعتبارا من مطلع الشهر الحالي، بواقع 14.04 سنت لكل لتر، وهو ما يعادل ضريبة القيمة المضافة نحو 17 سنتا لكل لتر.

وربطت الحكومة الألمانية إجراءات تخفيف أعباء الوقود بارتفاع أسعار الطاقة، وشددت على أن محطات الوقود لا يسمح لها منذ بداية الشهر الماضي، برفع أسعارها إلا مرة واحدة يوميا عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، مع السماح بخفض الأسعار في أي وقت، وفرض غرامات قد تصل إلى 100 ألف يورو عند مخالفة قاعدة منع الزيادات المتكررة خلال اليوم.

