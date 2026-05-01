تعزيز آليات العمل المشترك بين دائرة القضاء وشرطة الشارقة

الشارقة في الأول من مايو/ وام/ بحثت دائرة القضاء خلال اجتماع تنسيقي عقدته بمقرها أمس، مع القيادة العامة لشرطة الشارقة تعزيز آليات العمل المشترك بين إدارة التنفيذ وإدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية، بما يسهم في تطوير الإجراءات وتحقيق التكامل المؤسسي.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تحسين كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية وتسهيل انسيابية الإجراءات بين الجانبين وخلق أدوات ربط بين الإدارات المختلفة لضمان سهولة تنفيذ الأحكام وتطبيقها.

وأكّد الجانبان أهمية التعاون في دعم منظومة العدالة ورفع مستوى الأداء وتحقيق أعلى معايير الجودة لترسيخ الأمن وسيادة القانون في الإمارة واتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق وتفعيل أبعاد جديدة للشراكة المؤسسية بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات للخدمة المجتمع.

وحضر الاجتماع عدد من القضاة من إدارة التنفيذ وعدد من الضباط مديري الإدارات من إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية.