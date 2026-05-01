نادي الشارقة بطلاً لدوري الشباب لكرة الطاولة

الشارقة في الأول من مايو/ وام/ توج شباب كرة الطاولة بنادي الشارقة، بلقب دوري الشباب قبل جولة واحدة من ختام المنافسات عقب الفوز على الوصل (3-0).

وشهد دوري الشباب مشاركة 14 فريقاً حيث خاض النادي منافساته ضمن المجموعة الثانية بنظام الذهاب والإياب ولعب خلالها 12 مباراة .

وأشاد المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية بهذا الإنجاز وروح اللاعبين القتالية، مؤكداً أن التتويج جاء نتيجة عمل منظم وجهد متواصل طوال الموسم.

وأكد اعتزاز النادي بدوره في رفد منتخبات الدولة بالمواهب المميزة، مشيراً إلى فخرهم الدائم بتواجد لاعبي النادي ضمن صفوف المنتخبات الوطنية .