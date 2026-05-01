مجموعة اينوك تؤّكد مكانة الصناعة الوطنية في "اصنع في الإمارات 2026"

دبي في الأول من مايو / وام /أكدت مجموعة اينوك مكانة الصناعة الوطنية من خلال تسليط الضوء على مصنعها للزيوت والشحوم المشارك في معرض ومؤتمر اصنع في الإمارات 2026 في أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري.

ويُعد مصنع اينوك للزيوت والشحوم الأكبر والوحيد المملوك حكومياً في الشرق الأوسط وأفريقيا لخلط الزيوت، ويقع في ميناء الفجيرة، ما يمنحه ميزة الوصول المباشر إلى المياه الدولية خارج الخليج العربي، بما يعزّز مرونة سلاسل الإمداد في ظل التحديات الإقليمية.

ويتميّز المصنع بمنشأة مزج مؤتمتة بالكامل باستخدام نظام الخلط المتري الفوري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 متراً مكعباً في الساعة، ويصدّر منتجاته إلى أكثر من 60 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة وجنوب شرق آسيا، كما يحمل شهادة (IATF 16949:2016)، ما يعزّز مكانته كشريك عالمي موثوق.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: “انسجاماً مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، يجسّد مصنع اينوك للزيوت والشحوم مكانة الدولة كمركز عالمي للإنتاج الصناعي عالي الجودة. ويعكس في الوقت ذاته رؤية ’اصنع في الإمارات‘ في تسليط الضوء على منشآت التصنيع الوطنية التي ترتقي إلى المعايير العالمية، ودورها في دعم التحول الصناعي في الدولة. وبصفته مصنعاً مملوكاً لحكومة دبي، يسهم مصنع اينوك للزيوت والشحوم في تعزيز القدرة التنافسية للدولة من خلال تقديم حلول مستدامة ومتكاملة لإمدادات الزيوت، كما تساهم قدراته المتقدمة، وموقعه الاستراتيجي، والتزامه بالمسؤولية البيئية، بجعل المصنع شريكاً مفضلاً لكبرى الشركات العالمية، وأحد الأصول الحيوية الداعمة للتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات”.

ويعتمد المصنع ممارسات صناعية مسؤولة ضمن استراتيجية مجموعة اينوك طويلة الأمد، ويضع أهدافاً سنوية للاستدامة، تشمل استخدام رافعات كهربائية لتوفير بيئة عمل خالية من الانبعاثات، إلى جانب إنتاج زيوت صديقة للبيئة وسوائل المركبات الكهربائية.

كما تحظى مختبراته باعتماد (ISO 17025)، وتُجرى الاختبارات وفق أكثر من 40 طريقة معيارية، فيما حصل على شهادات ISO 9001 وISO 14001 وISO 45001 وIATF 16949، بما يؤكد التزامه بأعلى معايير الجودة