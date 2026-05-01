"الإمارات لألعاب القوى" يختتم مشاركته في البطولة العربية بتونس ب 10 ميداليات

تونس في الأول من مايو/وام/ اختتم منتخبنا الوطني لألعاب القوى مشاركته في البطولة العربية الـ21 للشباب والشابات تحت 20 عاماً، على ملعب رادس في تونس من 26 إلى 30 أبريل الماضي، بحصيلة 10 ميداليات متنوعة بواقع 5 ذهبيات وفضية و4 برونزيات، بالإضافة إلى عدد من الأرقام القياسية.

وشهد اليوم الختامي إحراز 4 ميداليات ذهبية، بدأتها سلمى المري في مسابقة إطاحة المطرقة محققة 52.58 م، بينما أحرز العداء عبدالقدوس علي ذهبية سباق 200 متر، مسجلا 20.74 ثانية، بعدما افتتح تألقه في البطولة بذهبية سباق 100 متر بزمن قدره 10.59 ثانية، محطماً الرقم الإماراتي لفئة الشباب المسجل منذ 21 عاماً.

كما نجح منتخب الشباب في إحراز ذهبية سباق التتابع 4×100 متر بزمن قدره 41.65 ثانية، بواسطة الرباعي عبدالقدوس علي، وعبدالله مشهود، وسعيد عمر، ومحمد المصعبي، بينما حقق منتخب الشابات ذهبية سباق التتابع 4×100 متر، محققا 46.65 ثانية، بمشاركة ليلى أحمد، وأروى علي، وعزة ناصر، وعائشة طارق.

وعلى مستوى بقية الميداليات، حققت أروى علي فضية سباق 100 متر شابات، وعبدالله مشهود برونزية 100 متر شباب، وسارة فهد برونزية سباق 100 متر شابات، واليازية طارق برونزية رمي الرمح، وعزة ناصر برونزية سباق 200 متر شابات.

شهدت البطولة إنجازاً فنياً للاعب محمد عادل العلي، بعدما حطم رقم الدولة في إطاحة المطرقة بتسجيله 61.47 متراً، بينما تأهل سعيد عمر إلى نهائيي 200 متر و400 متر، وأسهم محمد المصعبي في تحقيق ذهبية التتابع، وقدم ناصر الكعبي أداءً قويا في منافسات 800 متر، بالإضافة إلى المستويات المميزة لللاعبات.