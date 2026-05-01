الداخلية ترسخ مفاهيم التعايش المجتمعي احتفاءً باليوم العالمي للعمال

أبوظبي في الأول من مايو / وام/ نظم مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين، فعالية مجتمعية استهدفت فئة العمال، وذلك في حي الرملة بمقر الجمعية الهندية في إمارة أم القيوين.وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام.

وتضمنت الفعالية تقديم محاضرة تثقيفية بعنوان "التسامح والتعايش المجتمعي"، متناولة أهمية تعزيز قيم الاحترام المتبادل والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع، وجهود دولة الإمارات في دعم العمال وتوفير بيئة معيشية كريمة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، تقديراً لدورهم الحيوي في مسيرة التنمية الشاملة.