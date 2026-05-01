بلدية دبا الحصن تحتفي بيوم العمال العالمي

الشارقة في الأول من مايو / وام / نظّمت بلدية دبا الحصن، اليوم، فعالية بمناسبة يوم العمال العالمي في إطار حرصها على ترسيخ قيم التقدير والامتنان لهذه الفئة المهمة في المجتمع وتأكيداً على دورها الحيوي في مسيرة التنمية والبناء.

وشهدت الفعالية تقديم مجموعة من الفقرات التفاعلية والترفيهية .

و كرّمت البلدية بحضور سعادة أحمد عبد الله بن يعروف النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، عدداً من العمال المتميزين تقديراً لجهودهم وإخلاصهم .

وعبّر العمال عن سعادتهم بهذه المبادرة موجّهين شكرهم وتقديرهم للبلدية .

وأكد سعادة طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن، أن الاحتفاء بيوم العمال العالمي يأتي ترجمةً لنهج البلدية في تقدير جهود العمال، مشيراً إلى أن الارتقاء بحقوق وامتيازات العمال وحمايتها يعد من أبرز أولوياتنا .