"تريندز" تشارك في "اصنع في الإمارات 2026"

أبوظبي في 2 مايو /وام/ تشارك مجموعة تريندز في منصة "اصنع في الإمارات 2026"، التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.

وذلك عبر جناحها المعرفي في القاعة 12 (12-EN06)، تحت شعار: “بنظهر أقوى”.

وتقدّم "تريندز" عبر جناحها الذي يحمل شعار “بنظهر أقوى"، حزمة من الدراسات والبحوث المتخصصة التي تركز على مجالات الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والتكنولوجيا، في إطار دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الصناعية وترسيخ اقتصاد المعرفة.

وأكدت مجموعة تريندز، في بيان بالمناسبة، أن مشاركتها في الحدث تعكس التزامها بدعم مسيرة التنمية الصناعية من خلال المعرفة والبحث العلمي، مشيرة إلى أن الجناح المعرفي يمثل منصة لعرض رؤى مستقبلية تسهم في تمكين الصناعات الوطنية.