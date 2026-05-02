أمريكا تقرر سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا وبرلين ترد: خطوة متوقعة

واشنطن في 2 ⁠مايو/ وام / قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الولايات المتحدة قررت سحب خمسة آلاف عسكري من ألمانيا .

وتوقع البنتاجون أن يكتمل انسحاب القوات خلال ستة إلى 12 شهرا المقبلة.وتستضيف ألمانيا نحو 35 ألف عسكري أمريكي في الخدمة، وهو العدد

الأكبر في أوروبا. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إنه "ربما" يفكر في سحب قوات أمريكية من إيطاليا وإسبانيا.

وتملك الولايات المتحدة قاعدتين عسكريتين مهمتين في إسبانيا هما : روتا البحرية و مورون الجوية.

وقالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أليسون هارت اليوم إن الحلف يتواصل مع الولايات المتحدة لفهم ​تفاصيل القرار الأمريكي المتعلق بخفضها المخطط للقوات الأمريكية في ألمانيا.

و قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم ردا ​على الإعلان عن خطط لسحب خمسة آلاف جندي أمريكي من ‌ألمانيا ⁠إن على الأوروبيين ‌الاضطلاع ⁠بدور أكبرفيما ​يتعلق ⁠بأمنهم.

وقال بيستوريوس إن "ألمانيا ⁠تسير على الطريق ⁠الصحيح" في هذا الصدد، مشيرا إلى ⁠توسيع ​قواتها ⁠المسلحة (البوندسفير) وزيادة وتسريع

شراء المعدات العسكرية إلى جانب تعزيز البنية ​التحتية.

وأضاف "كان من ‌المتوقع أن ​تسحب الولايات المتحدة ​قواتها من أوروبا، ⁠بما في ذلك ألمانيا".

