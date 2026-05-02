شرطة الشارقة تطلق حملة توعوية لتعزيز دور الأسرة

الشارقة في 2 مايو/ وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلةً بإدارة الإعلام الأمني ، حملة "الوعي يبدأ من المنزل" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ومؤسسة سلامة الطفل والمكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع ومؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بهدف ترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى الأبناء وتعزيز دور الأسرة كونها الحاضنة الأولى لغرس القيم والمنطلق الأساس الذي تتشكل فيه شخصية الفرد، وتمتد مخرجاته إلى المدرسة والمجتمع وتستمر لمدة شهر.

وتأتي الحملة ضمن نهج شرطة الشارقة في تعزيز منظومة الوقاية المجتمعية من خلال تمكين الأسرة بالمعارف والمهارات التربوية الحديثة القائمة على القدوة الواعية والحوار البنّاء والمتابعة المستمرة بما يسهم في تحصين النشء من السلوكيات السلبية وترسيخ مفاهيم الانضباط والمسؤولية والسلوك القويم.

وأكد العميد فيصل بن نصار المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، أن الحملة تركز على إيصال رسائل توعوية مباشرة إلى أولياء الأمور والأبناء مفادها أن القيم تُبنى بالممارسة اليومية داخل المنزل من خلال الالتزام بالنظام وحسن التعامل وتحمل المسؤولية واحترام الآداب العامة وصون الممتلكات إلى جانب تعزيز ثقافة اختيار الرفقة الصالحة وترسيخ الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة.

وأضاف أن الحملة تتضمن تنفيذ حزمة من البرامج والمواد التوعوية عبر المنصات الرقمية التابعة لشرطة الشارقة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة بما يضمن الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، وتعزيز أثر الرسالة التوعوية.