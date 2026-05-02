مجلس أبوظبي الرياضي يطلق "دوري البادل 2026"

أبوظبي في 2 مايو/ وام/ أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عن اطلاق منافسات "دوري أبوظبي للبادل 2026". وتقام الجولة الأولى من الدوري في 9 مايو الجاري وتستمر المنافسات حتى شهر سبتمبر المقبل.ويهدف الدوري إلى دعم أسلوب الحياة الصحي، وبناء مجتمع رياضي متكامل، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية والتعاون بين المشاركين، بما يسهم في تطوير رياضة البادل على المستوى المحلي.

ويقام الدوري عبر ثماني جولات موزعة على عدد من المناطق الحيوية في إمارة أبوظبي، تشمل مناطق أبوظبي والعين والظفرة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من اللاعبين من مختلف الفئات.

ويعتمد نظام الدوري على النقاط التراكمية، حيث يتنافس المشاركون في كل جولة على جمع النقاط وفق أدائهم، ليتم في نهاية الدوري تحديد الترتيب العام وتتويج الفائزين في مختلف الفئات، والتي تشمل فئتي "سي" و "دي"، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة تناسب مختلف مستويات اللاعبين.

وقال سعادة طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: "يمثل إطلاق دوري أبوظبي للبادل 2026 خطوة مهمة ضمن جهودنا المستمرة في مجلس أبوظبي الرياضي لتعزيز ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة يومياً لكافة أفراد المجتمع، إذ نحرص من خلال المبادرات على توفير منصات تنافسية شاملة تتيح الفرصة للجميع للمشاركة، وتسهم في اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها، بما يتماشى مع رؤيتنا في بناء مجتمع صحي ونشط".

وتنطلق منافسات "دوري أبوظبي للبادل 2026" بإقامة الجولة الأولى في أبوظبي، تليها الجولة الثانية في منطقة الظفرة يومي 16 و17 مايو.

وتستكمل الجولات في مدينة العين يومي 6 و7 يونيو (الجولة الثالثة)، ثم تعود إلى أبوظبي يومي 20 و21 يونيو (الجولة الرابعة). وفي شهر يوليو، تُقام الجولة الخامسة في الظفرة يومي 11 و12 يوليو، والجولة السادسة في العين يومي 25 و26 يوليو.

أما في أغسطس، فتقام الجولة السابعة في أبوظبي يومي 8 و9 أغسطس، على أن تختتم البطولة بالجولة الثامنة في منطقة الظفرة يومي 5 و6 سبتمبر 2026، حيث يتم تحديد الترتيب النهائي وتتويج الفائزين.