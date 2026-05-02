تعاون بين جامعة الفجيرة وبرنامج "جاهزية"

الفجيرة في 2 مايو/ وام/ وقّعت جامعة الفجيرة اتفاقية تعاون مع برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة “جاهزية”، بهدف تطوير برامج تدريبية متقدمة في مجالات الطوارئ والكوارث والأزمات واستمرارية الأعمال، بما يسهم في رفع كفاءة خط الدفاع الأول من الفرق الإسعافية والدفاع المدني والإنقاذ والإطفاء والشرطة والدفاع، وتعزيز جاهزية المجتمع لمواجهة مختلف التحديات الطارئة.

وقّعت الاتفاقية عن جامعة الفجيرة الدكتورة كورين فان بيلكوم، مدير الشؤون الأكاديمية، فيما وقّع عن “جاهزية” الدكتور عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، ورئيس مبادرة أطباء الإمارات، والرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة “جاهزية” .

وتركّز الاتفاقية على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة تستهدف خط الدفاع الأول والمستجيبين الأوائل من العاملين في الخطوط الأمامية، إلى جانب طلبة الجامعة، بما يعزّز مهاراتهم العملية والنظرية، ويدعم مسارات التعليم المستمر والدراسات العليا، ويعزّز البحث العلمي في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث، بما يواكب أفضل المعايير الدولية ويستجيب لاحتياجات سوق العمل.

وأكدت الدكتورة كورين فان بيلكوم، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الجامعة المستمرة لتوسيع شراكاتها الأكاديمية والتطبيقية.

وأوضح الدكتور عادل الشامري العجمي، أن التعاون مع جامعة الفجيرة يفتح آفاقاً جديدة لتوسيع نطاق برامج “جاهزية”، وتقديم تدريب معتمد وفق أعلى المعايير العالمية.