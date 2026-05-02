"الخماسي الحديث" ينظم أول بطولة لرياضة الموانع في الإمارات

الشارقة في 2 مايو / وام / أعلن اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، عن تنظيم أول بطولة رسمية لرياضة الموانع داخل دولة الإمارات، وذلك تحت مظلة الاتحاد وبالتعاون مع الجهات الرياضية المعنية.

وتقام البطولة يوم 10 مايو الجاري في نادي مليحة الرياضي، بمشاركة مفتوحة لكافة فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين، في إطار سعي الاتحاد إلى نشر هذه الرياضة الحديثة وتعزيز حضورها على المستوى المحلي.

وتحظى البطولة بدعم من وزارة الرياضة، ممثلة في لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، برئاسة سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، حيث يأتي هذا الدعم في إطار الاهتمام بتطوير المواهب الرياضية واكتشاف جيل جديد من الأبطال في رياضة الخماسي الحديث.

وسيشهد الحدث تدشين مسار الموانع لأول مرة داخل الدولة، في إنجاز يعكس التوجه الاستراتيجي للاتحاد نحو تطوير البنية التحتية الرياضية، وتوفير بيئة تدريبية متكاملة للرياضيين.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، أن إطلاق أول بطولة لرياضة الموانع في الدولة يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير هذا النوع من الرياضات، وتعزيز حضورها بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في ترسيخ الثقافة الرياضية في الأوساط المجتمعية.

وقال:"تعكس المبادرة التوجه نحو تبني الرياضات الحديثة وتهيئة بيئة محفزة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية في دولة الإمارات، ويستمر دعمنا لهذه المبادرات انطلاقاً من حرصنا في اللجنة ووزارة الرياضة على بناء قاعدة قوية من الرياضيين القادرين على تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية في مختلف الرياضات، من خلال توفير برامج نوعية وبنية تحتية متطورة تسهم في تحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية، والوصول برياضة الإمارات إلى مستويات جديدة من التميز".

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، أن البطولة تمثل انطلاقة حقيقية لرياضة الموانع في دولة الإمارات، مشيدة بالدعم الكبير الذي يقدمه سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم لقطاع المواهب، ودوره البارز في نشر وتطوير رياضة الخماسي الحديث.

كما تقدمت بالشكر والتقدير إلى سعادة محمد سلطان الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، على دعمه المستمر، واحتضان النادي لمركز تدريبي للخماسي الحديث، وتخصيص أرض داخل النادي لإنشاء مسار الموانع، بما يسهم في تطوير اللعبة واحتضان المواهب الرياضية.