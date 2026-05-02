"معا" تبحث مع مزارعي الشويب فرص تعزيز الاستدامة الاقتصادية

أبوظبي في 2 مايو/ وام/ نظّمت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً-، بالشراكة مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لقاءً مجتمعياً مع مزارعي منطقة الشويب في مدينة العين، بهدف بحث سبل تمكين المزارعين وتعزيز الجدوى الاقتصادية لمزارعهم، بما يسهم في دعم استدامة القطاع الزراعي وتنمية المجتمعات المحلية.

وناقش المشاركون آليات تطوير المزارع في منطقة الشويب وتحويلها إلى وجهات زراعية وسياحية وتجارية مستدامة، تعتمد على التجارب السياحية الزراعية الأصيلة والابتكار والتمكين الرقمي، بما يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد المحلي ويدعم توجهات إمارة أبوظبي نحو التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع في السياحة. كما ناقشوا استحداث مشاريع دعم مثل منصات رقمية تستهدف رفع قدرات المزارعين وارشادهم وتوجيههم للممارسات الزراعية الحديثة، وتزويد أصحاب المزارع بمحتوى تخصصي في الإدارة والتشغيل، إلى جانب تقديم استشارات فنية وميدانية تسهم في رفع جاهزية المزارع لاستقبال الزوار وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية مربحة.

وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من قرار ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، الذي أتاح مزاولة 145 نشاطاً اقتصادياً معتمداً، بما يعزز كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ويرفع الجدوى الاقتصادية للمزارع.

وشددوا على أهمية تطوير نماذج أعمال مبتكرة وضرورة تكامل الجهود والخبرات بشكل يسهم في تحويل المزارع إلى مشاريع اقتصادية منتجة، لنجاح المبادرات وتعظيم أثرها على المجتمع والقطاع الزراعي.