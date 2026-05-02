"الإمارات للدراسات" يطلق الجولة الثانية من برنامج EC-Global Roundtable

أبوظبي في 2 مايو/ وام/ أطلق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الجولة الثانية من برنامج EC-Global Roundtable بمشاركة نخبة من الخبراء المشاركين لدى المركز، وذلك في إطار ترسيخ دوره في تعزيز الحوار الاستراتيجي، وتعميق علاقات التعاون مع المؤسسات البحثية، ومراكز الفكر، وصنّاع السياسات في العالم .

وتشمل الجولة، التي انطلقت اليوم، زيارات بحثية لعدد من الجهات الرسمية، والمؤسسات الفكرية الرائدة، في كلّ من جمهورية ألمانيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، وتستمر حتى 8 مايو الجاري.

وستبدأ الجولة في برلين بزيارة وفد المركز للبرلمان الألماني، وتشمل عقد عددٍ من الجلسات النقاشية، إلى جانب لقاءات مع أعضاء في لجنتي الشؤون الخارجية، والتجارة والاقتصاد؛ بالإضافة إلى اجتماعاتٍ مع المعهد الألماني للعلاقات الدولية والشؤون الأمنية (SWP) ومؤسسة فريدريش إيبرت (FES)، وزيارة لسفارة دولة الإمارات في برلين.

وستختتم الجولة أعمالها في العاصمة البريطانية لندن عبر حلقات نقاشية، وعددٍ من اللقاءات مع كلّ من المعهد الملكي للشؤون الدولية (Chatham House) والمعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، في إطار توسيع الشراكات البحثية؛ وتعزيز تبادل الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن برنامج EC-Global Roundtable يمثل مسارًا مؤسسيًّا لتعزيز حضور المركز الدولي، وتوسيع شبكة شراكاته مع مراكز الفكر الرائدة، وتحويل الحوار إلى مخرجات معرفية قابلة للتطبيق، تسهم في تعميق الفهم للتحديات والتحولات الدولية.

وأشار سعادته إلى أن مشاركة نخبة فكرية إماراتية من الخبراء المشاركين لدى المركز، ضمن هذا البرنامج، تضيف قيمة نوعية إلى هذه الجولات، وتسهم في تعزيز حضور المركز؛ وترسيخ دوره في بناء شراكات معرفية مؤثرة.

وأشار سعادة الفريق ركن طيار "م" رشاد السعدي، الخبير المشارك لدى المركز، إلى أهمية البرنامج بصفته منصة تتيح تبادل الخبرات مع مؤسسات دولية مرموقة، بما يدعم إنتاج معرفة استراتيجية تسهم في دعم صناعة السياسات، وتعزيز مقاربات الاستشراف، والتخطيط الاستراتيجي.

وأكد الدكتور حبيب الملا، الخبير المشارك لدى المركز، أن النسخة الثانية من البرنامج تمثل فرصة متقدمة لتعميق التعاون البحثي، وتبادل المعارف، مع نخبة من أبرز مراكز الفكر في أوروبا؛ بما يسهم في ترسيخ مفهوم الشراكات المعرفية، وتعزيز حضور دولة الإمارات طرفًا فاعلًا في النقاشات الدولية بشأن الملفات الاستراتيجية، والقضايا المحورية.

وأوضح الدكتور عبدالخالق عبدالله، الخبير المشارك لدى المركز، أن النسخة الثانية من البرنامج تأتي امتدادًا لما تحقق في النسخة الأولى خلال شهر فبراير الماضي؛ مشيدًا بدور المركز في بناء مسارات حوارية نوعية مع مؤسسات دولية مؤثرة؛ بما يعكس الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تعزيز حضورها المعرفي؛ وتوسيع شراكاتها الدولية.

وبدوره، قال محمد باهارون، مدير عام مركز دبي لبحوث السياسات العامة (بحوث)، المشارك ضمن وفد المركز، إن الجولة التي ينظمها المركز تأتي في وقت مرت فيه دولة الإمارات والمنطقة بأحد أهم تحدياتها، وهو ما يتطلب التشاور وتبادل الأفكار حول متطلبات المرحلة القادمة.

وأشارت الدكتورة ابتسام الطنيجي، نائب مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى أن الجولة تعكس نهج المركز في تفعيل الشراكات الدولية، وتحويلها إلى مسارات تعاون معرفي مستدام؛ بما يعزز تبادل الخبرات؛ ويُثري الإنتاج البحثي، ويدعم حضور المركز في الأوساط الفكرية الدولية.

ويُذكَر أن الجولة الأولى من برنامج EC-Global Roundtable انطلقت في فبراير من العام الجاري، وشملت الجمهورية الإيطالية، كما تضمّنت زيارة مركز الدراسات الدفاعية العليا (CASD) في العاصمة روما، وعقْد سلسلة جلسات نقاشية؛ تناولت عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ضمن إطار تبادل الرؤى؛ وبناء شراكات بحثية دولية.