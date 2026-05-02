"فريق شاهين" يحصد فضية بطولة موناكو الدولية للسباعيات

موناكو في 2 مايو/ وام/ أحرز فريق شاهين التابع لاتحاد الإمارات للرجبي، فضية بطولة موناكو الدولية للسباعيات، بعد خسارته في النهائي أمس، أمام فريق سيفنتيز بطل فرنسا بنتيجة 14-35.

وشهدت مرحلة الدور التمهيدي تصدر فريق شاهين المجموعة الثانية بعد الفوز في 3 مواجهات، أمام فريق موناكو 14-12، ثم سيفينز لاندز 26-17، و وامباتز 33-17، ليتأهل إلى النهائي.

وحضر مراسم التتويح صاحب السمو الأمير ألبيرت الثاني، أمير إمارة موناكو، وتسلم درعا من اتحاد الإمارات للرجبي قدمه محمد سلطان الزعابي، الأمين العام، والدكتور أيمن النعيم عضو مجلس الإدارة.

وأكد الزعابي "أن البطولة جاءت قوية، وهو ما منح فريق شاهين فرصة مهمة للاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرات أمام مدارس مختلفة، لاسيما أنه قدم مستويات مميزة، وفاز في جميع مباريات الدور الأول وتصدر مجموعته، وهو ما يجسد حجم العمل الكبير خلال الفترة الماضية، والجاهزية البدنية والفنية للاعبين، والروح القتالية والانضباط داخل الملعب، موضحا أن الميدالية الفضية خطوة إيجابية في مسيرة إعداد الفريق للمشاركات المقبلة".