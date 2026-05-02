انطلاقة قوية لكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في دبي

دبي في 2 مايو /وام/ انطلقت اليوم في نادي شباب الأهلي بدبي منافسات النسخة التاسعة من كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، بمشاركة نخبة أندية وأكاديميات الدولة، وسط حضور جماهيري مميز وأجواء تنافسية عالية.

شهد اليوم الأول إقامة الأدوار التمهيدية لفئات الأشبال (تحت 14 عاماً)، والناشئين (تحت 16 عاماً)، والشباب (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً)، في نزالات اتسمت بتقارب المستويات وارتفاع الإيقاع، مع حرص الفرق على تحقيق أفضل النتائج لضمان العبور إلى الأدوار النهائية المقررة غداً.

وأسفرت المنافسات عن تأهل عدد من الأندية إلى الأدوار النهائية في مختلف الفئات حيث تأهل في فئة الكبار فوق 18 عاماً كل من نادي العين ونادي بني ياس وفي فئة الشباب تحت 18 عاماً، تأهل نادي الجزيرة ونادي العين.

وفي فئة الناشئين تحت 16 عاماً، تأهلت أندية بالمز الرياضية، وبني ياس، والعين، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وفي فئة الأشبال تحت 14 عاماً، نادي العين وأكاديمية بالمز الرياضية.

وتكتسب البطولة خصوصيتها بوصفها البطولةً المحلية الوحيدة التي تقام بنظام الفرق، ما يضفي بُعداً فنياً وتنظيمياً يتجاوز نتائج النزالات الفردية، ليشمل كفاءة إدارة التشكيلات وتوزيع الأدوار بين اللاعبين عبر مختلف الفئات، في إطار يعكس جاهزية الأندية وقدرتها على العمل ضمن منظومة تنافسية متكاملة.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة محطة مهمة في أجندة الموسم، خاصة أن نظام الفرق يقدم بعداً تنافسياً مختلفاً، و يرتبط تحقيق النتائج بقدرة الفريق على إدارة مشاركته عبر جميع الفئات، وليس بنزال واحد، مشيراً إلى أن هذا النموذج يعكس جودة العمل داخل الأندية، ويعزز جاهزية اللاعبين للتعامل مع ضغوط المنافسة في سياق جماعي منظم.

وأضاف أن المستوى الفني الذي تجلى في اليوم الأول يعكس درجة متقدمة من الجاهزية لدى الأندية والأكاديميات، ويؤكد نجاح برامج الإعداد من حيث تطوير الأداء وتعزيز القدرة على إدارة النزالات تحت الضغط، لافتاً إلى أن تقارب المستويات يرفع من جودة المنافسة في الأدوار النهائية، ويجعل حسم النتائج مرتبطاً بدقة التنفيذ والقدرة على استثمار التفاصيل في اللحظات الحاسمة.

من جانبه، قال ثاني ماجد بن سليمان، مدير الألعاب القتالية في نادي شباب الأهلي، إن استضافة البطولة مسؤولية تنظيمية تتطلب إخراجها بأفضل صورة وفق أعلى المعايير بما يواكب مكانة الحدث إلى جانب توفير بيئة تنافسية متكاملة تدعم أداء اللاعبين.

بدوره، أكد كاسيانو كونيا، مدرب أكاديمية بالمز الرياضية تيم 777، أن الأداء في اليوم الأول كان جيداً من حيث الالتزام بالخطة داخل النزال، خصوصاً في التحكم بالإيقاع واستثمار الفرص، مشيراً إلى أن التركيز في الأدوار المقبلة سيكون على تقليل الأخطاء ورفع دقة التنفيذ، في ظل تقارب المستويات واعتماد الحسم على التفاصيل الصغيرة.

ويمثل يوم غد المحطة الحاسمة للبطولة والذي تتحدد خلاله هوية الأبطال في مختلف الفئات، وسط ترقب واسع يمتد إلى المدرجات التي تمتلئ بالعائلات والأسر الداعمة، في مشهد يعكس البعد الجماهيري للعبة، ويجسد قيمة رياضة الجوجيتسو في تعزيز الروابط المجتمعية وترسيخ روح الانتماء.