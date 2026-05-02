بلدية الحمرية تطلق مبادرات نوعية في اليوم العالمي للعمال

الشارقة في 2 مايو /وام/ أطلقت بلدية الحمرية مجموعة من المبادرات والفعاليات المجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للعمال تأكيداً على تقديرها للدور الحيوي الذي يؤديه العمال في مسيرة التنمية وتجسيداً لالتزامها المؤسسي ضمن استراتيجيتها للأعوام 2023–2026

بتعزيز جودة الحياة وترسيخ المسؤولية المجتمعية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته البلدية أمس في حديقة الشاطئ بالحمرية بمشاركة واسعة من عمالها بمختلف إداراتها وأقسامها وتضمن يوماً رياضياً ترفيهياً اشتمل على بطولة لكرة القدم الشاطئية وبطولة للكرة الطائرة وسباقات الجري في أجواء عكست روح الألفة والتقدير المتبادل.

وأكد سعادة مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن الاحتفاء بيوم العمال العالمي يأتي عرفاناً بالدور الكبير الذي يضطلع به العمال في دعم مسيرة التنمية الشاملة باعتبارهم ركيزة أساسية في منظومة العمل ومحركاً فاعلاً في تنفيذ المشاريع والخدمات مشيرا إلى أن البلدية تحرص على استثمار هذه المناسبة لتعزيز الوعي بحقوق العمال وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة وتنظيم مبادرات تعكس قيم التقدير والاحترام بما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية، ويعزز من جودة الأداء المؤسسي.

ونوه إلى أن بلدية الحمرية تواصل جهودها في تطوير مهارات الكوادر العاملة من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل وفق أفضل المعايير المهنية بما يدعم بناء قدرات بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات العمل البلدي وتحقيق التميز في تقديم الخدمات مؤكدا أن المبادرات التي تم إطلاقها تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ قيم التلاحم المجتمعي وتعزيز مفاهيم العطاء والتقدير بما يسهم في بناء مجتمع متماسك قائم على الاحترام المتبادل والتكافل الإنساني