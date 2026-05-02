شرطة أبوظبي تنظم مبادرات ترفيهية وصحية للعمال في يومهم

أبوظبي 2 مايو/وام/ نظّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي فعاليات ومبادرات مجتمعية بمناسبة " اليوم العالمي للعمال" ، في العين والظفرة ومنطقة مصفح وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشراكة المجتمعية وإسعاد فئة العمال، وترسيخ قيم التقدير لدورهم الحيوي في مسيرة التنمية.

تضمنت الفعاليات تنظيم مبادرة مجتمعية بالتعاون مع مستشفى لايف كير ومركز التواجد البلدي – فرع مصفح، في سوق «بازار» بمنطقة مصفح الصناعية، وشملت أنشطة ترفيهية ومسابقات متنوعة أدخلت البهجة والسرور على نفوس العمال، إلى جانب تقديم فحوصات طبية مجانية بإشراف كوادر متخصصة، بما يعزز الوعي الصحي ويشجع على تبني السلوكيات الوقائية.

وأكد العقيد يوسف محمد المهيري مدير مركز شرطة مصفح، أن هذه المبادرات تجسد حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ قيم الإيجابية والتسامح، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، انسجامًا مع الهدف الاستراتيجي «جودة الحياة والأمن المجتمعي»، مشيرًا إلى أن اليوم العالمي للعمال يمثل مناسبة مهمة لتقدير جهود العمال ودعمهم وتعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي.

ونفذ مركز شرطة المرفأ بمديرية شرطة منطقة الظفرة، مبادرة ميدانية وزع خلالها مشروبات باردة ووجبات خفيفة على العمال في مواقع عملهم، بهدف التخفيف من تأثير الأجواء الحارة، وتقديرًا لعطائهم المتواصل، خاصة في بيئات العمل المفتوحة.

وشاركت دورية السعادة بإدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين في توزيع الهدايا والمستلزمات المختلفة على العمال في عدد من المواقع بالتعاون مع بلدية مدينة العين .

ووزع قسم نادي ضباط الشرطة – منطقة العين التابع لإدارة المراسم والعلاقات العامة، الهدايا الرمزية على العمال، بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم، والتعبير عن التقدير لدورهم المحوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة.

وعبّر العمال عن سعادتهم بهذه المبادرات الإنسانية، مؤكدين أنها تمثل حافزًا معنويًا يعزز لديهم روح الإيجابية والاستمرار في العطاء، وأشادوا باهتمام شرطة أبوظبي بتنظيم مبادرات مجتمعية تسهم في إسعادهم وتعكس قيم التقدير والاحترام لهذه الفئة المهمة في المجتمع.