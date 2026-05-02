"مجموعة ألِف" ترسي عقود إنشاء المرحلة الأخيرة من مشروع "حيّان" بقيمة 750 مليون درهم

الشارقة في 2 مايو/وام/ أعلنت "مجموعة ألِف" ترسية عقود إنشاء بقيمة 750 مليون درهم لبدء تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع “حيّان”، وذلك بعد بيع 97% من وحداته وتشمل المرحلة تسليم أكثر من 700 وحدة سكنية.

وتتضمن العقود تطوير مجمعات “سمر 1” و”سمر 2” و”ديم” السكنية، إلى جانب مركز تسوق ونادٍ اجتماعي وأعمال تنسيق الحدائق والمرافق العامة، في خطوة تعزز استكمال المشروع وفق أعلى معايير الجودة.

وأكدت المجموعة أن هذا التقدم يعكس الطلب القوي وثقة المستثمرين في المشروع، ويسهم في دعم نمو القطاع العقاري في إمارة الشارقة.