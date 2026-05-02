15 إماراتية تشاركن في "سباق زايد الخيري" بإثيوبيا

أديس أبابا في 2 مايو/وام/ تشارك 15 من بنات الإمارات في سباق زايد الخيري المقرر غدا الأحد في “ساحة مسكل” بإثيوبيا لمسافة 5 كلم.

وقالت ميرة راشد النقبي إحدى المشاركات في تصريحات لها إن حرصها على المشاركة يأتي في إطار تعزيز مكانة دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية السامية، في دعم المرضى، وتوفير المساعدات الطبية للمستشفيات حول العالم.

وأشارت نوف مهدي الهاجري إلى أن الحدث ليس مجرد منافسة رياضية وإنما فعالية إنسانية ترسخ الدور الذي تضطلع به الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة في دعم المبادرات التي تعزز التعاون بين الدول وخدمة القضايا الإنسانية، وإرساء قيم المحبة والسلام بين الشعوب.

ونوهت سناء محمد الكعبي إلى التقدير الكبير الذي يحظى به السباق من قبل الشعب الإثيوبي، والحرص على التفاعل معه من خلال التسجيل للمشاركة فيه واصفة مشاركتها بأنها واجب وطني.

وأوضحت موزة المهيري أن السباق يؤكد الدور المحوري لدولة الإمارات في دعم الجهود الإنسانية، ومد يد العون للمحتاجين حول العالم، من خلال المبادرات المتنوعة، ومن بينها المبادرات الرياضية.

ووصفت آلاء إبراهيم السباق بأنه محطة مهمة في مسيرة الإمارات الخيرية الأمر الذي دفعها إلى تسجيل اسمها والسفر برفقة زميلاتها للمشاركة في إطار تعزيز مكانة دولة الإمارات العالمية على الصعيد الإنساني الدولي.