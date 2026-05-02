"الهلال" يقدم 300 ألف دولار دعما لـ "مركز أمراض جراحة القلب" في أديس أبابا

أديس أبابا في 2 مايو/وام/ أعلن الهلال الأحمر الإماراتي تقديم مساعدة مالية قيمتها 300 ألف دولار دعما لمركز أمراض جراحة القلب في أديس أبابا لتعزيز جهوده بمجال الرعاية الطبية، وإجراء العمليات الجراحية للأطفال في إثيوبيا.

تم الإعلان عن المساعدة المالية - على هامش فعاليات سباق زايد الخيري المقرر غدا في أديس أبابا - وذلك خلال زيارة رسمية قام بها إلى مقر المركز وسط العاصمة اليوم وفد ضم سعادة محمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية إثيوبيا، والفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المُنظّمة لسباق زايد الخيري، وسعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال المزروعي إن الدعم المالي للمركز يعزز جهوده الكبيرة في علاج الأطفال، ويسهم في تحقيق رسالة السباق الخيري وفق إرث وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام الهيئة بتعزيز مبادرات الرعاية الصحية، لاسيما في مجال علاج أمراض القلب لدى الأطفال، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً، لترسيخ رؤية القيادة الرشيدة في بناء عالم أكثر صحة ورحمة وتلاحماً.

بدوره توجه هيروي علي إندريس، الرئيس التنفيذي للمركز بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر، على هذه الدعم ووصفه بأنه خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في دفع جهود المركز لعلاج الأطفال المرضى، وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة لهم، لمنحهم حياة صحية أفضل.

وأضاف أن المركز استقبل منذ افتتاحه نحو 24 ألف مريض، ويجري العمليات الجراحية للأطفال والبالغين كما يستقبل مرضى من دول مجاورة ولديه خلال اليوم الواحد ما بين 30 إلى 40 مراجعا إضافة إلى عدد من المنتظرين على قوائم التسجيل.