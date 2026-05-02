أرسنال يهزم فولهام بثلاثية ويرفع رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي

لندن في 2 مايو/وام/ فاز أرسنال على فولهام بثلاثة أهداف دون مقابل، في ملعب الإمارات، اليوم، ضمن مواجهات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 76 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي يلتقي، "الاثنين" مع إيفرتون في الجولة ذاتها، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام كريستال بالاس، فيما توقف رصيد فولهام عند 48 نقطة في المركز العاشر.

سجل ثلاثية أرسنال كل من فيكتور غيوكيريس في الدقيقتين 9 و45+4، وبوكايو ساكا في الدقيقة 40.

وضمن الجولة ذاتها، فاز برينتفورد على وست هام يونايتد بثلاثية دون مقابل، ونيوكاسل يونايتد على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما تعادل وولفرهامبتون مع سندرلاند بهدف لكل منهما.