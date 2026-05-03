الصحة الموريتانية تؤكد الاشتباه بظهور وباء الدفتيريا دون تسجيل وفيات

نواكشوط في 3 مايو/ وام/ أعلنت وزارة الصحة الموريتانية ظهور حالات إصابة بوباء الدفتيريا مشتبه بها في مدينة اكجوجت (250 كلم) شمالي العاصمة نواكشوط، لكنها أكدت عدم تسجيل وفيات.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته مساء السبت إن الوضع الصحي لا يدعو إلى القلق ويخضع لسيطرة ومتابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أن نظام المراقبة الوبائية رصد خلال الفترة الممتدة من 13 أبريل إلى 2 مايو 19 حالة تعاني من أعراض التهاب اللوزتين، وهي أعراض قد تتشابه سريريا مع عدة أمراض، من بينها الدفتيريا.

و اوضحت أنه من الـ 19 حالة تماثلت 10 حالات للشفاء، فيما تم تحويل حالتين إلى نواكشوط كإجراء احترازي لتلقي الرعاية في مراكز صحية متخصصة، بينما لا تزال 7 حالات قيد المتابعة بمركز استطباب أكجوجت.

وو ذكرت الوزارة انها أوفدت بعثة ميدانية يدعمها فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية لتقييم الوضع وتعزيز جهود الفرق الصحية، إلى جانب تنظيم حملات تلقيح تستهدف محيط الحالات المصابة.

