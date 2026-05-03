منتخب النمسا للجودو يحصد ثلاث ميداليات في بطولة "جراند سلام" دوشنبه

فيينا في 3 مايو /وام/ حقق منتخب النمسا لرياضة الجودو، انطلاقة قوية في منافسات اليوم الأول لبطولة "جراند سلام"، المقامة حالياً في العاصمة الطاجيكية "دوشنبه"، وحصد ميداليتين فضيتين وثالثة برونزية في بداية مشواره بالبطولة.

وحصلت اللاعبة ميخائيلا بوليريس، الحائزة على ميداليتين أولمبيتين، على الميدالية الفضية في منافسات تحت 70 كجم، بعد مشوار قوي فازت خلاله بالنقطة الكاملة على الروسية كاميلا بادوروفا، والألمانية تايلا جراور، قبل تغلبها في نصف النهائي على منافستها السلوفينية نيكا كورين، وتعثرها في المباراة النهائية أمام اللاعبة البولندية ألكساندرا كواليفسكا.

وتوّج النمساوي بيرند فاشينغ بالميدالية الفضية، وخاض لأول مرة نهائي إحدى بطولات الجراند سلام، ونجح اللاعب خلال مشواره إلى المباراة النهائية، في إقصاء الفنلندي أوسكاري ماكينين، والطاجيكي سوناتولو موسوييف، والمولدوفي فيكتور ستيربو، قبل أن يخسر في النهائي أمام حامل اللقب وصاحب الأرض سومون ماخمدبيكوف، المصنف السابع عالميًا الذي سبق أن تغلب عليه في العام الماضي.

كما أحرزت اللاعبة لوبيانا بيوفيسانا، الميدالية البرونزية، بعد فوزها على منافستها الكرواتية نينا سيميتش، وأكدت تفوقها محققة الفوز الثاني على اللاعبة الكرواتية.