جناح الإمارات يشارك في المعرض الدولي للدفاع والطيران 2026 في إسطنبول

إسطنبول في 3 مايو /وام/ يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات، في المعرض الدولي للدفاع والطيران (SAHA 2026)، الذي يُقام خلال الفترة من 5 إلى 9 مايو 2026، في مركز إسطنبول للمعارض.

ويُعد المعرض أحد أبرز الفعاليات العالمية في قطاعات الدفاع والطيران والأمن، حيث يستقطب أكثر من 1700 جهة عارضة والآلاف من الزوار من أكثر من 120 دولة.

وتأتي مشاركة الجناح الوطني للدولة، بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن"، وتنظيم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن".

ويُشكّل الجناح، على مدار خمسة أيام، منصة رئيسية لاستقبال الوفود الدولية وقادة قطاعي الدفاع والأمن وصنّاع القرار، بما يتيح عقد اجتماعات رفيعة المستوى وتعزيز الشراكات الجديدة، في خطوة تعكس مكانة دولة الإمارات كإحدى الدول الرائدة عالمياً في الابتكار الدفاعي والتعاون الصناعي.

ويضم الجناح، سبع جهات وطنية بارزة، تشمل مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن"، و"إيدج جروب"، ومجموعة "كالدس"، و"إيه إيه إل جروب"، ومجلة الجندي، ومجلة "درع الوطن"، إلى جانب مجموعة "أدنيك"، ويوفر منصة متكاملة لهذه الجهات لاستعراض أحدث منتجاتها وخدماتها الدفاعية المتقدمة في مجالات البر والبحر والجو والفضاء والأنظمة غير المأهولة أمام جمهور دولي واسع.

كما تسهم مجلتا "الجندي" و"درع الوطن"، بصفتهما شريكين إعلاميين رسميين، في تقديم تغطية شاملة للحدث وتعزيز تبادل المعرفة، بما يدعم إبراز حضور دولة الإمارات في هذا الحدث الدولي المرموق.

وتواصل مجموعة "أدنيك"، بصفتها الجهة المنظمة للجناح الوطني لدولة الإمارات، دعم قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية على الساحة العالمية، من خلال الترويج لأبرز الفعاليات الدفاعية التي تستضيفها الدولة، بما في ذلك دورات عام 2027 من معرض الدفاع الدولي "آيديكس"، ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري "نافدكس"، إضافة إلى المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026"، ومعرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس" ومعرض المحاكاة والتدريب "سيمتكس".

كما يسلّط الجناح الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدولية، ونقل التكنولوجيا، والتعاون الصناعي، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للدولة والمجتمع الدفاعي العالمي.

ويقع جناح دولة الإمارات في القاعة "1A-07" بمركز إسطنبول للمعارض، حيث يمكن للزوار التواصل مع كبار المسؤولين والمهندسين والمتخصصين، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات إستراتيجية، والاطلاع على أحدث التقنيات المتقدمة التي تسهم في تعزيز القدرات الدفاعية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.