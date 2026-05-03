"الخارجية "و"مؤسسة محمد بن راشد للإدارة الحكومية" تتعاونان لتطوير الكفاءات الوطنية

دبي في 3 مايو /وام/ وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ووزارة الخارجية مذكرة تفاهم لترسيخ أطر التعاون الأكاديمي وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والمعارف بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية في مجالات الإدارة الحكومية والسياسات العامة ويدعم توجهات دولة الامارات نحو بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

تركز المذكرة على تعزيز التكامل المؤسسي والاستثمار في رأس المال البشري من خلال ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي وبناء قدرات نوعية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي والدبلوماسي بما يعزز مكانة الدولة نموذجا رائدا في الابتكار الحكومي.

وقع المذكرة سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية والدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية واللذان أكدا أهمية الخطوة في دعم مسارات التطوير المؤسسي وتعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة.

وقال الدكتور علي بن سباع المري أن توقيع المذكرة يجسد توجه الكلية نحو بناء شراكات معرفية فاعلة مع الجهات الحكومية مشيرا إلى أن التعاون مع وزارة الخارجية يمثل إضافة نوعية من خلال الربط المباشر بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي في مجالات الدبلوماسية والسياسات العامة.

تتضمن المذكرة تقديم منح دراسية لموظفي الوزارة المتميزين للالتحاق ببرامج الماجستير وتوفير مزايا تشجيعية لبرامج حكومة المستقبل إلى جانب التعاون في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والبحوث وتحليل البيانات وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تسهم في بناء القدرات وتعزيز دعم اتخاذ القرار.

تعكس المذكرة التزام الجانبين بتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكات المستدامة بما يدعم أولويات الدولة ويواكب المتغيرات العالمية في العمل الحكومي والدبلوماسي.