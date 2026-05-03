"أدنوك" ترسخ مكانة المنتجات الوطنية خيارا أول في مشاريعها الأساسية وسلاسل الإمداد

أبوظبي في 3 مايو / وام/ أكد عمر النعيمي رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة بالإنابة في "أدنوك" أن ملتقى "اصنع مع أدنوك" سلط الضوء على دور "أدنوك" المحوري في دعم النمو الصناعي في دولة الإمارات ومد جسورالتعاون مع الشركاء والمقاولين بما يعزز مكانتها شريكا موثوقا ومسؤولا للطاقة على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال النعيمي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش ملتقى "اصنع مع أدنوك" الذي يسبق انطلاق فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" غدا إن الملتقى يهدف إلى تعزيز التواصل المبكر مع الشركاء الصناعيين والمقاولين واستعراض مشاريع "أدنوك" المقبلة ومتطلبات تنفيذها، بما يدعم جاهزية القطاع الصناعي الوطني للمشاركة الفاعلة في هذه المشاريع.

وأضاف أن الملتقى شهد الإعلان عن مشاريع استراتيجية تتجاوز قيمتها 200 مليار درهم خلال الفترة من 2026 إلى 2028 موضحاً أن هذه المشاريع تسهم في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة وتعزيز جاهزية قطاعي الطاقة والصناعة في دولة الإمارات بما يعكس التزام "أدنوك" المستمر بدعم الصناعة الوطنية وترسيخ حضور المنتج الإماراتي ضمن مشاريعها وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تفتح فرصاً واسعة أمام المصنعين والموردين والمقاولين والشركات الوطنية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي المحلي في النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح النعيمي أن ملتقى "اصنع مع أدنوك" يعكس توجه الشركة نحو بناء شراكات طويلة الأمد مع الشركاء والمقاولين تقوم على الأداء والجاهزية والالتزام من خلال نموذج تنفيذ أكثر سرعة ومرونة وكفاءة مدعوم بإطار حوكمة واضح ومستويات أعلى من الانضباط في التنفيذ.

وأكد أن الملتقى تتويج لجهود "أدنوك" المتواصلة لتعزيز التنسيق والحوار المستمر مع المقاولين والشركاء بما يسهم في الوصول إلى مخرجات عملية تدعم التنفيذ الفعال للمشاريع الاستراتيجية، وتعزز مكانة "أدنوك" شريكا موثوقا ومسؤولا في قطاع الطاقة على المستويين المحلي والدولي.

ولفت إلى أن الملتقى جمع أكثر من 400 شريك من الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب كبار مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات وشركات الخدمات والموردين والمصنعين بما يسهم في تعزيز الجاهزية وتسريع التنفيذ وتوسيع فرص التوطين الصناعي في الدولة.

وأشار النعيمي إلى إعلان “أدنوك” للمرة الأولى اختيار 70 مصنعاً وطنياً للانضمام إلى قائمة Local+ وهي قائمة إلزامية موجهة إلى مقاولي "أدنوك" الرئيسيين في مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات بهدف منح الأولوية لشراء المنتجات الوطنية المدرجة ضمن القائمة والتي استوفت المتطلبات الفنية والتأهيلية اللازمة لتلبية احتياجات مشاريع الشركة.

وأكد أن هذه المبادرة تعكس التزام "أدنوك" بترسيخ مكانة المنتجات الوطنية كخيار أول في مشاريعها الأساسية بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم نمو المصانع المحلية تحت مظلة برنامج "أدنوك" لتعزيز المحتوى الوطني.

وأشار إلى أن هذه القائمة تمثل الدفعة الأولى من المصانع الوطنية موضحاً أن "أدنوك" ستواصل توسيع قائمة Local+ بشكل مستمر عبر إضافة مصانع وطنية مؤهلة جديدة بما يسهم في توسيع قاعدة الموردين المحليين ورفع جاهزية الصناعة الوطنية وتعزيز مساهمتها في مشاريع "أدنوك" وسلاسل إمدادها.