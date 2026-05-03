جمعية الإمارات للتبرع بالدم تعقد اجتماع جمعيتها العمومية

أبوظبي 3 مايو/وام/ عقدت جمعية الإمارات للتبرع بالدم اجتماع جمعيتها العمومية السنوي في أبوظبي .

استعرضت الجمعية خلال الاجتماع بحضور ممثلي الجهات المعنية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية إنجازات العام الماضي وناقشت التقرير المالي وخططها للمرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة الجمعية خلال الاجتماع التزام الجمعية بمواصلة دورها الإنساني في دعم منظومة خدمات بنوك الدم في دولة الإمارات، وتعزيز ثقافة التبرع من خلال الحملات الدورية بما ينسجم مع ترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.

وتطرقت الجمعية إلى التقرير السنوي، والبرامج التوعوية، والأثر الإيجابي للمبادرات التي تسهم في إنقاذ الأرواح وتحقيق رؤية الجمعية ورسالتها الإنسانية بمجالات العمل التطوعي والخيري.