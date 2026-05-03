صندوق خليفة لتطوير المشاريع يشارك في"اصنع في الإمارات 2026"

أبوظبي في 3 مايو/وام/ يشارك "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" في منصة "اصنع في الإمارات 2026" بنسختها الأكبر التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، في إطار جهوده المستمرة لتطوير منظومة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تنمية القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته.

تأتي هذه المشاركة لتؤكد التزام الصندوق بتمكين المشاريع الوطنية وربطها بفرص النمو والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال حزمة من البرامج والمبادرات والشراكات الاستراتيجية التي يستعرضها خلال الحدث.

ويدعم الصندوق مشاركة 7 شركات إماراتية صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتصنيع الآلات والمعدات، والتوزيع والتوريد، وتجهيز وتصنيع المأكولات والمشروبات، بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية الوطنية وقدرتها على المنافسة.

وقالت سعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: "تؤكد مشاركتنا في «اصنع في الإمارات 2026» الدور المحوري للصندوق ممكنا رئيسيا لتطوير منظومة ريادة الأعمال، وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، خصوصاً في القطاع الصناعي.. ونواصل في الصندوق العمل على بناء نموذج تمكين متكامل يستند على ربط التمويل بالمعرفة، والابتكار بالأسواق، من خلال برامج ومبادرات استراتيجية تسهم في تطوير قدرات رواد الأعمال وتعزيز جاهزية مشاريعهم للتوسع والنمو محلياً وعالمياً.. ونركز على تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات الوطنية، ويدعم تحولها إلى شركات قادرة على المنافسة والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الصناعي للدولة".

ويقدم صندوق خليفة لزوار جناحه مجموعة من البرامج والمبادرات التي تتيح تجربة مباشرة لمنظومة تمكين روّاد الأعمال، تشمل الانضمام إلى عضوية الصندوق والاستفادة من مزاياها، وخدمة "التوجيه المباشر" التي تقدّم جلسات استشارية فردية مخصصة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة "التقديم الفوري لطلب التمويل" لتسهيل حصول رواد الأعمال على التمويل مباشرةً خلال الحدث، عبر إجراء تقييمٍ فوري للأهلية وتخصيص فريق عمل لتقديم الاستشارات، والحصول على موافقات مبدئية للمشاريع المؤهلة، إضافة إلى التسجيل في البرامج التدريبية التي تقدّمها "مسرّعات مزن للأعمال" في كل من أبوظبي والعين الظفرة .

ويستعرض الصندوق خلال مشاركته برنامج "مسرعة التصنيع الخفيف"، الذي تم تصميمه لتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق التجاري، عبر حزمة متكاملة من خدمات الدعم والتوجيه تشمل التمويل، والتأهيل التقني، وربط المشاريع بسلاسل التوريد والشركاء الصناعيين.

وفي إطار تعزيز التعاون وتطوير منظومة ريادة الأعمال، يوقع الصندوق خلال الحدث 5 اتفاقيات استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تشمل مذكرة تفاهم مع "مجموعة الاتحاد"، تركز على تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من دخول منظومة النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد الخاصة بالمجموعة؛ ومذكرة تفاهم مع "طاقة للتوزيع"، لفتح مجالات جديدة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع المرافق والطاقة؛ ومذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، للاستثمار في الأصول الأكاديمية والبحثية وتطوير برامج مسرّعة وحاضنات أعمال مشتركة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والدعم التمويلي ومذكرة تفاهم مع مجموعة "روتانا" لإدارة الفنادق لتشجيع التعاقد مع الموردين المحليين المؤهلين من قبل صندوق خليفة لتلبية احتياجات الفنادق والمطاعم والخدمات اللوجستية الفندقية إضافة إلى مذكرة تفاهم مع مجمّع كليات التقنية العليا لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتمكين نمو المشاريع.